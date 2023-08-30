Приложение «Кладбища Новосибирска» скачали более 18 000 пользователей

Планировалось, что приложение поможет не только упорядочить информацию о захоронениях, но и станет инструментом борьбы с коррупцией в ритуальной сфере. Первая попытка создать такую систему была предпринята в 2006 году. Однако полноценная система «Ритуал» разработана только 6 лет назад за 1,2 млн. рублей. С тех пор она неоднократно модернизировалась, и на разработку, внедрение системы и приложения, а также на инвентаризацию захоронений было потрачено еще 25 млн. рублей.