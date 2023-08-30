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В приложении есть вся информация о кладбищах

Приложение «Кладбища Новосибирска» скачали более 18 000 пользователей

30 августа 2023, 04:48
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
В приложении есть вся информация о кладбищах
Мобильное приложение «Кладбища Новосибирска» скачали более 18 тыс. пользователей.
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В Новосибирске в 2018 году создали приложение «Кладбища Новосибирска», которое содержит информацию о 619 тыс. захоронениях на городских кладбищах. Приложение скачали уже более 18 тысяч раз. Как пишет «РБК Новосибирск», еженедельно МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела „Ритуальные услуги“ проводит инвентаризацию существующих захоронений для внесения в систему.

Планировалось, что приложение поможет не только упорядочить информацию о захоронениях, но и станет инструментом борьбы с коррупцией в ритуальной сфере. Первая попытка создать такую систему была предпринята в 2006 году. Однако полноценная система «Ритуал» разработана только 6 лет назад за 1,2 млн. рублей. С тех пор она неоднократно модернизировалась, и на разработку, внедрение системы и приложения, а также на инвентаризацию захоронений было потрачено еще 25 млн. рублей.

В настоящее время приложение содержит информацию о всех 7 общественных кладбищах Новосибирска: Клещихинском, Заельцовском, Гусинобродском, Инском, Южном, Северном и Чемском. Однако некоторые пользователи отзываются о нем и негативно, но в основном, это старые отзывы, которые мы нашли на просторах Интернета.

«Приложение ужасное, координаты не совпадают с местом захоронения, дата рождения усопшего написана неправильно (год другой стоит), другого усопшего вообще нету в базе. Ужас»;

«Сервис вообще никогда не отвечает, позор разработчикам, хотя идея гениальная».

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#Технологии#Новосибирск#Кладбище#Эмилия Губарева#Мобильное приложение#Захоронения
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