Мэрия Новосибирска намерена установить цены на ритуальные услуги

Вынос тела и придание его земле обойдется новосибирцам в 16-19 тыс. рублей, в зависимости от наличия предметов похоронного ритуала.
Уход за могилой так же регламентируется этим документом. Так, уборка холмика и промывка надгробия будет стоить 2268 рублей, а облагораживание участка вокруг холмика с посыпкой его отсевом обойдется в 3187 рублей.
Отдельным пунктом стоит восстановление опавшей могилы. За эту услугу новосибирцам придется отдать 3707 рублей.
В комментариях к описанному прайсу уточняется, что он будет действительным до 1 ноября 2025 года.
Ранее сообщалось о черной магии, с которой столкнулся смотритель местного кладбища.