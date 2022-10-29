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Мэрия Новосибирска намерена установить цены на ритуальные услуги

Сегодня, 09:39
Фото: 1MI
Кладбище, могила.
На официальном портале новосибирского правительства опубликован проект документа, устанавливающего тарифы на платные услуги, касающиеся похорон

Вынос тела и придание его земле обойдется новосибирцам в 16-19 тыс. рублей, в зависимости от наличия предметов похоронного ритуала.  

Уход за могилой так же регламентируется этим документом. Так, уборка холмика и промывка надгробия будет стоить 2268 рублей, а облагораживание участка вокруг холмика с посыпкой его отсевом обойдется в 3187 рублей. 

Отдельным пунктом стоит восстановление опавшей могилы. За эту услугу новосибирцам придется отдать 3707 рублей. 

В комментариях к описанному прайсу уточняется, что он будет действительным до 1 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось о черной магии, с которой столкнулся смотритель местного кладбища.

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#Общество#Новосибирск#Мэрия#Цены#Ритуальные услуги#Могила
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