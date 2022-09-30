Безработного должника по алиментам отправят на кладбище в Новосибирске

По сообщению ведомства, 40-летний мужчина задолжал четверым детям 1,8 миллиона рублей. Официально трудоустроен он нигде не был. Имущества на сибиряке также не зарегистрировано. По месту прописки должник не проживал, и его объявили в исполнительный розыск.