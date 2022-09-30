Безработного должника по алиментам отправят на кладбище в Новосибирске

По сообщению ведомства, 40-летний мужчина задолжал четверым детям 1,8 миллиона рублей. Официально трудоустроен он нигде не был. Имущества на сибиряке также не зарегистрировано. По месту прописки должник не проживал, и его объявили в исполнительный розыск.
В итоге новосибирца поместили в изолятор временного содержания и составили на него протокол за неуплату алиментов. Суд приговорил к 40 часам обязательных работ.
Вероятно, алиментщик будет облагораживать территорию Заельцовского кладбища или подметать тротуар в Центральном парке. Если же должник не погасит задолженность, то ему грозит и уголовное наказание: лишение свободы до 1 года.
Напомним, принадлежащий другому должнику эксклюзивный спорткар Marussia продается в Новосибирске. Стоимость машины оценили в 15 млн рублей.