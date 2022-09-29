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Принадлежащий должнику эксклюзивный спорткар Marussia продается в Новосибирске

Сегодня, 01:10
Фото: Росимущество/Авто.ру
В Новосибирске приставы продают редкий спорткар, который ранее принадлежал должнику, о чем стало известно с сайта Территориального управления Росимущества в Новосибирской области.

Владелец авто Marussia был бизнесменом и по некоторым данным, владельцем городского автосалона, заявлено в ряде СМИ. Предприниматель накопил долги на 5,5 млн рублей. Спорткар 2015 года выпуска.

Стоимость машины оценили в 15 млн рублей. Продается он на основании постановления судебного пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на торги. Дата аукциона – 27 октября. Принять в нем участие можно до 24 октября.

Наполним, роскошный особняк с колоннами и видом на ФСБ продают в Новосибирске за 140 млн рублей.

#Эмилия Каплунская#Транспорт#Город#Общество#Новосибирск#2022#Суд
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