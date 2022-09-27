Роскошный особняк с колоннами и видом на ФСБ продают в Новосибирске за 140 млн рублей

Роскошный дом располагается на улице Коммунистической. Особняк имеет колонны, панорамные окна и вид на управление ФСБ.
Его площадь достигает 510 квадратов. Внутри высокие потолки. Перед зданием есть парковка. Стоимость такого дома – 140 млн рублей. Продавец указывает, что каждый этаж уже арендуют под офисы.
Напомним, два санатория на берегу Новосибирского водохранилища продают за 360 млн. Ранее также выставили на продажу в Новосибирске трехэтажный особняк с 5 туалетами, сауной и бассейном. Цена – 99 млн рублей.