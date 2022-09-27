atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Роскошный особняк с колоннами и видом на ФСБ продают в Новосибирске за 140 млн рублей

Сегодня, 09:00
Фото: Авито
В центре Новосибирска выставлен на продажу трёхэтажный особняк. Соответствующее объявление появилось на одном из бесплатных сайтов.

Роскошный дом располагается на улице Коммунистической. Особняк имеет колонны, панорамные окна и вид на управление ФСБ.

Его площадь достигает 510 квадратов. Внутри высокие потолки. Перед зданием есть парковка. Стоимость такого дома – 140 млн рублей. Продавец указывает, что каждый этаж уже арендуют под офисы.  

Напомним, два санатория на берегу Новосибирского водохранилища продают за 360 млн. Ранее также выставили на продажу в Новосибирске трехэтажный особняк с 5 туалетами, сауной и бассейном. Цена – 99 млн рублей.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
Подпишитесь
Задержан депутат новосибирского Заксобрания Лаптев: чем занимается, в чем подозревают
Сегодня, 10:59
Новосибирские пенсионеры останутся без выплат ко Дню пожилого человека
Сегодня, 17:09
Ошибки при частичной мобилизации в Новосибирске жестко раскритиковал Соловьев
Сегодня, 08:34
Снегом засыпало поселок под Новосибирском
Сегодня, 08:44
В школах Новосибирска усилят безопасность после стрельбы в Ижевске
Вчера, 20:54
Срочно. Стрельба в школе Ижевска: что произошло и все официальные подробности
Вчера, 15:46