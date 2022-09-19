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Роскошный особняк с пятью туалетами продают в Новосибирске за 99 млн рублей

Сегодня, 03:03
Фото: Авито

Роскошный дом с водопадом продают в Новосибирске за 99 млн рублей

В Заельцовском районе Новосибирска продают роскошный коттедж за 99 млн рублей. Объявление выставили на одном из бесплатных сайтов.

Из объявления следует, что площадь особняка достигает 500 кв. метров. Дом располагается рядом с территорией Заельцовского парка и ЖК «Жуковка».

Внутри трёхэтажного особняка есть две комнаты для детей, спальня, библиотека, кинозал, кабинет, кухня-столовая, пять санузлов, три гардеробных, прачечная, сауна, бассейн, котельная и кладовая.

Также к дому прилегает участок в 20 соток. С одной стороны коттеджа есть пруд, пляж и баня, а с другой стороны водопад. Дом окружают кедры, сосны, ели и ивы.

Напомним, ранее город Новосибирск выставили на продажу за 800 млн рублей. Продавец пообещал реальным покупателям подарить пару поселков и даже может поторговаться.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
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