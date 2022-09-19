Роскошный особняк с пятью туалетами продают в Новосибирске за 99 млн рублей

Из объявления следует, что площадь особняка достигает 500 кв. метров. Дом располагается рядом с территорией Заельцовского парка и ЖК «Жуковка».
Внутри трёхэтажного особняка есть две комнаты для детей, спальня, библиотека, кинозал, кабинет, кухня-столовая, пять санузлов, три гардеробных, прачечная, сауна, бассейн, котельная и кладовая.
Также к дому прилегает участок в 20 соток. С одной стороны коттеджа есть пруд, пляж и баня, а с другой стороны водопад. Дом окружают кедры, сосны, ели и ивы.
Напомним, ранее город Новосибирск выставили на продажу за 800 млн рублей. Продавец пообещал реальным покупателям подарить пару поселков и даже может поторговаться.