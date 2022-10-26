Смотритель новосибирского кладбища рассказал, как столкнулся с черной магией

Смотритель стал героем очередного выпуска авторской программы проекта "Люди как люди" режиссера Дмитрия Кабанова.
Кутаков пришел в похоронный бизнес более десяти лет назад. За время работы он увидел много необычного, в том числе черную магию.
“Особенно страшно, когда на каком-то кресте видишь перевернутую фотографию приклеенную. Черную магию люди иногда творят”, - говорит смотритель.
Кроме того, на погосте бывают сектанты - “утром приходишь и видишь где-то воск расплавленный, где-то конфеты-печенья”.
Кутаков утверждает, что лежащие в могилах люди “нас слышат”, с ними даже можно поговорить.
“Бывает, приедет родня чья-то и не может найти могилку. Просят помочь. Я тогда говорю — "Иван Иванович, покажись, нам надо тебя найти. И сразу находишь: вдруг ноги понесут сами”, - объясняет смотритель.
Чтобы поладить с усопшими, Кутаков советует вести себя тихо. "Не нужно мешать им отдыхать", предупреждает он.
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