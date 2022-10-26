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Смотритель новосибирского кладбища рассказал, как столкнулся с черной магией

Сегодня, 13:07
Фото: Youtube-канал "Люди как люди"
смотритель кладбища из Каменок
Константин Кутаков из Каменок Новосибирской области рассказал о случаях черной магии, с которыми столкнулся, работая на местном кладбище.
Мертвым нужна тишина. История смотрителя кладбища.
Видео: Youtube-канал "Люди как люди"

Смотритель стал героем очередного выпуска авторской программы проекта "Люди как люди" режиссера Дмитрия Кабанова.

Кутаков пришел в похоронный бизнес более десяти лет назад. За время работы он увидел много необычного, в том числе черную магию.

“Особенно страшно, когда на каком-то кресте видишь перевернутую фотографию приклеенную. Черную магию люди иногда творят”, - говорит смотритель.

Кроме того, на погосте бывают сектанты - “утром приходишь и видишь где-то воск расплавленный, где-то конфеты-печенья”.

Кутаков утверждает, что лежащие в могилах люди “нас слышат”, с ними даже можно поговорить.

“Бывает, приедет родня чья-то и не может найти могилку. Просят помочь. Я тогда говорю — "Иван Иванович, покажись, нам надо тебя найти. И сразу находишь: вдруг ноги понесут сами”, - объясняет смотритель.

Чтобы поладить с усопшими, Кутаков советует вести себя тихо. "Не нужно мешать им отдыхать", предупреждает он.

Ранее две девушки из Новосибирска стали участницами шоу «Новые Пацанки» на телеканале «Пятница». Одна из них также работает на кладбище.

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#Дмитрий Малов#Общество#Новосибирская область#Кладбище#Смотритель#Черная магия#Видео
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