Смотритель кладбища и дочь ученых из Новосибирска стали участницами шоу «Пацанки»

Первая никогда не пробовала алкоголь, сигареты и наркотики – она росла в религиозной строгой семье, но её бывший парень издевался над ней и привел к отказу от мужского пола – она стала постоянно драться и конфликтовать, а сейчас и вовсе работает смотрителем на кладбище.