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Смотритель кладбища и дочь ученых из Новосибирска стали участницами шоу «Пацанки»

Сегодня, 13:41
Фото: пресс-служба телеканала "Пятница".
Две девушки из Новосибирска стали участницами шоу «Новые Пацанки» на телеканале «Пятница» – они хотят стать женственными и бросить вредные привычки. Информацию предоставили в пресс-службе телеканала.

24-летняя Елизавета Андрющенко и 19-летняя Идея Сверчкова подавали заявку для участия в проекте, чтобы проработать травмы прошлой, избавиться от зависимостей и стать полноценными леди. 

Первая никогда не пробовала алкоголь, сигареты и наркотики – она росла в религиозной строгой семье, но её бывший парень издевался над ней и привел к отказу от мужского пола – она стала постоянно драться и конфликтовать, а сейчас и вовсе работает смотрителем на кладбище.

Вторая девушка с необычным именем решила пойти на проект из-за давления в семье, которое привело к употребление наркотических веществ. Она хочет показать всем, что другая и планирует измениться.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Телешоу#Девушки
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