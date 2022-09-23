Смотритель кладбища и дочь ученых из Новосибирска стали участницами шоу «Пацанки»

24-летняя Елизавета Андрющенко и 19-летняя Идея Сверчкова подавали заявку для участия в проекте, чтобы проработать травмы прошлой, избавиться от зависимостей и стать полноценными леди.
Первая никогда не пробовала алкоголь, сигареты и наркотики – она росла в религиозной строгой семье, но её бывший парень издевался над ней и привел к отказу от мужского пола – она стала постоянно драться и конфликтовать, а сейчас и вовсе работает смотрителем на кладбище.
Вторая девушка с необычным именем решила пойти на проект из-за давления в семье, которое привело к употребление наркотических веществ. Она хочет показать всем, что другая и планирует измениться.