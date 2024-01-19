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2024
Тает лёд. Как сибирячки окунаются в купели на Крещение — фото
19 января, 11:06
2023
Две девушки из Новосибирской области станут участницами конкурса «Мисс Россия»
Две девушки из Новосибирской области, Милена Кислова и Анжелика Григорьевская, станут участницами конкурса красоты Мисс Россия.
20 сентября 2023, 03:46
2022
Смотритель кладбища и дочь ученых из Новосибирска стали участницами шоу «Пацанки»
23 сентября 2022, 13:41

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