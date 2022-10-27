Сюжет фильма основан на истории смотрителя Каменского кладбища под Новосибирском. В свою профессию он пришел в 2007 году, после смерти бабушки.
Герой ролика рассказал о специфике своей работы. Самое интересное оказалось то, что покойные могут обидеться на живых. Это может произойти, если родные не навещают могилу. Тогда захоронение найти будет не просто.
Иногда на кладбище ходят сектанты. На могилах можно заметить расплавленный воск, или же перевернутую фотографию. Смотритель называет такие проделки черной магией, которой занимаются некоторые недоброжелатели. Посмотреть видео можно по ссылке.
Напомним, что ранее жители Новосибирска пожаловались на «черный ритуальный бизнес», заявив, что в дом к умершему сотрудники конторы, навязывающие свои услуги, приезжают быстрее, чем скорая помощь и полиция.