atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мистика, сектанты и смерть: что творится на кладбищах Новосибирска

Сегодня, 05:34
Фото: 1MI
Иногда на кладбищах орудуют сектанты

Новосибирский режиссер снял фильм о смотрителе кладбища

Режиссер Дмитрий Кабанов снял мини-фильм о смотрителе кладбища в Новосибирской области. Короткометражку он опубликовал на канале «Люди как люди».

Сюжет фильма основан на истории смотрителя Каменского кладбища под Новосибирском. В свою профессию он пришел в 2007 году, после смерти бабушки.

Герой ролика рассказал о специфике своей работы. Самое интересное оказалось то, что покойные могут обидеться на живых. Это может произойти, если родные не навещают могилу. Тогда захоронение найти будет не просто.

Иногда на кладбище ходят сектанты. На могилах можно заметить расплавленный воск, или же перевернутую фотографию. Смотритель называет такие проделки черной магией, которой занимаются некоторые недоброжелатели. Посмотреть видео можно по ссылке

Напомним, что ранее жители Новосибирска пожаловались на «черный ритуальный бизнес», заявив, что в дом к умершему сотрудники конторы, навязывающие свои услуги, приезжают быстрее, чем скорая помощь и полиция.

Краевед назвал дома Новосибирска, построенные на территории кладбищ
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Кладбище#Фильм#Кино#Документальное кино
Подпишитесь
Как новосибирцы смотрели солнечное затмение 25 октября 2022 – 10 лучших фото
25 октября, 21:30
Новый министр строительства утвержден в Правительстве Новосибирской области
Сегодня, 10:37
Губернатор Травников дал совет получившему повестку новосибирцу весом 140 кг
Вчера, 10:42
За нами следят: в небе над Новосибирском летают странные вертолеты
Сегодня, 08:57
Брата экс-главы новосибирского ТУАД посадили на 7 лет за передачу взятки
Сегодня, 13:03
Элджея ждут на 60-летии ХК "Сибирь" в Новосибирске
Вчера, 16:38