Краевед назвал дома Новосибирска, построенные на территории кладбищ

Современный мегаполис построили на территории 12 сел со своими кладбищами. В 18 веке здесь был Никольский погост, на его территории после образовалось Кривощеково. Три года назад было найдено захоронение, датированное концом 17 века. Хоронили здесь старообрядцев, католиков, православных и даже мусульман. Над этой территорией возводят ныне пролеты нового моста.