Краевед назвал дома Новосибирска, построенные на территории кладбищ

Новосибирский краевед Константин Голодяев рассказал о домах и целых микрорайонах городе, которые были построены на территории старых кладбищ.
Горожане знают, что парк Центральный и «Березовая роща» находятся на месте погоста. А вот о древних захоронениях известно немногим, сведения хранятся на старых картах и документах. Этой информацией и поделился с НГС сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.
Он называет древние захоронения археологическими памятниками. И самый старый из них находится на территории памятника археологии «Турист-2». Первая информация об этом месте стала появляться после расширения микрорайона «Европейский берег». Здесь производились захоронения в эпоху неолита, во 2 и 1 веках до н.э. Сейчас же там возвели многоквартирный дом – ул. Владимира Заровного, 32.
Очередное строительство жилого комплекса открыло еще один памятник. Древнее захоронение 6-2 в. до н.э. обнаружили в Станиславском жилмассиве.
Голодяев рассказывает, что первое древнее захоронение было обнаружено при строительстве железнодорожного моста на левом берегу в 1896 году. Его датируют 4-3 в. до н.э.
Современный мегаполис построили на территории 12 сел со своими кладбищами. В 18 веке здесь был Никольский погост, на его территории после образовалось Кривощеково. Три года назад было найдено захоронение, датированное концом 17 века. Хоронили здесь старообрядцев, католиков, православных и даже мусульман. Над этой территорией возводят ныне пролеты нового моста.
Одна из местных жительниц рассказывается, что до сих пор на огороде находит человеческие кости. Но они настолько старые, что при прикосновении рассыпаются. Краевед считает, что там было кладбище 19 века.
Малое Кривощеково располагалось выше, где стоит Комсомольский мост. Новосибирцы рассказывали, что рядом с насосно-фильтровой станцией они находили крестики и винтовки времен Гражданской войны. Здесь же нашли останки погибших во время возведения моста - техника А.И.Лукьянова и Степана Половникова.
Было кладбище и на территории левого берега Ельцовки, на дне Новосибирского водохранилища, в районе ОбьГЭСа. Древние захоронения нашли на месте корпуса ГидроОГК. Останки с кладбища теперь находятся за поселком Плановый.
Первых жителей Ново-Николаевского поселка хоронили также на правом берегу в районе Бугринского моста, там было кладбище села Усть-Иня. Сейчас же на его месте стоит СТО и корпус Инструментального завода.
На территории СНТ в районе Станиславского жилмассива была ранее деревня Ерестная, там же находилось старое кладбище.
Современные высотки также строят на территории древних погостов. К примеру, в районе Станиславского жилмассива дома стоят на кладбище старой деревни Вертиково. Многоэтажки улицы Пригородной стоят на кладбище Бугров. Во время войны здесь складировали ядовитые отходы. Дома на Демакова и Полевой, а также школа и бассейн в Советском районе построены на месте погоста деревни Чербузы.
Старые могилы покрыл газон стадиона «Спартак». А будущий храм страстотерпца царя Николая строят на месте кладбища Знаменское, такая же судьба и у «Березовой рощи».
краевед рассказывает, что самое старое именное захоронение было сделано в 1900 году. В могиле погребен строитель железнодорожного моста и храма Александра Невского Николай Тихомиров. Его останки с территории храма перезахоронили на Заельцовском кладбище.