Мобильное приложение

Роскомнадзор нашел «запрещенку» в мобильной игре «Клуб романтики» — причины

В популярной игре нашли запрещенный контент, поэтому ссылки на нее в Google Play и App Store внесли в перечень ресурсов с запрещенной к распространению в РФ информации.