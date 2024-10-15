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2024
Новосибирский проект по выдаче онлайн-разрешений на охоту признан одним из лучших
Региональный проект «Цифровизация охоты Новосибирской области» занял второе место на XII Всероссийском конкурсе региональной информатизации.
15 октября, 09:06
Машину без пробега теперь можно найти в новом разделе Авито Авто
На платформе Авито Авто появился отдельный раздел для поиска новых автомобилей.
9 октября, 05:09
Роскомнадзор нашел «запрещенку» в мобильной игре «Клуб романтики» — причины
В популярной игре нашли запрещенный контент, поэтому ссылки на нее в Google Play и App Store внесли в перечень ресурсов с запрещенной к распространению в РФ информации.
30 мая, 05:22
За неприличные комментарии в адрес экс-жены наказали жителя Новосибирской области
Мужчина написал на личной странице бывшей жены в мобильном приложении унижающие ее слова, его оштрафовали, следует из сообщения региональной прокуратуры.
3 мая, 12:36
«ВКонтакте» упал: массовый сбой в работе соцсети произошел в Новосибирске
25 февраля, 12:42
«ВКонтакте» упал: массовый сбой в работе соцсети произошел в Новосибирске
16 января, 08:37
Угрозы дизайнеру, снос скульптур и буллинг — главное за неделю в Новосибирске
12 января, 13:01
2023
Старые паркоматы перестали принимать карты в Новосибирске — как оплатить стоянку?
В начале октября у новосибирцев возникли проблемы с оплатой парковки — из-за санкций французские паркоматы перестали принимать российские карты. В мэрии города объяснили, как это теперь можно сделать.
27 октября 2023, 08:59
Приложение «Кладбища Новосибирска» скачали более 18 000 пользователей
Мобильное приложение «Кладбища Новосибирска» скачали более 18 тыс. пользователей.
30 августа 2023, 04:48
2022
Анатолий Локоть раскритиковал идею приложения для борьбы со снежными заносами
Новосибирский градоначальник не оценил идею создания приложения, позволяющего жителям города оперативно жаловаться на снежные заносы.
22 декабря 2022, 07:56

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