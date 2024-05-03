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За неприличные комментарии в адрес экс-жены наказали жителя Новосибирской области

За неприличные комментарии в адрес экс-жены наказали жителя Новосибирской области

3 мая 2024, 12:36
Фото: 1MI
Мужчина написал на личной странице бывшей жены в мобильном приложении унижающие ее слова, его оштрафовали, следует из сообщения региональной прокуратуры.

Жителя Мошковского района Новосибирской области оштрафовали на пять тысяч рублей за неприличные комментарии в адрес экс-супруги. Обиженный мужчина высказал свое нелицеприятное мнение на личной странице сибирячки в популярном мобильном приложении.

Рассерженная поведением бывшего мужа женщина обратилась с жалобой в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства установили, что унизительные слова мог увидеть любой интернет-пользователь.

В итоге несдержанного мужчину судили по административной статье, подразумевающей наказание за оскорбления в сети Интернет.

В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что решение суда уже вступило в законную силу.

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