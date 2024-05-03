За неприличные комментарии в адрес экс-жены наказали жителя Новосибирской области

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Жителя Мошковского района Новосибирской области оштрафовали на пять тысяч рублей за неприличные комментарии в адрес экс-супруги. Обиженный мужчина высказал свое нелицеприятное мнение на личной странице сибирячки в популярном мобильном приложении.
Рассерженная поведением бывшего мужа женщина обратилась с жалобой в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства установили, что унизительные слова мог увидеть любой интернет-пользователь.
В итоге несдержанного мужчину судили по административной статье, подразумевающей наказание за оскорбления в сети Интернет.
В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что решение суда уже вступило в законную силу.