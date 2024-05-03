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В СИЗО отправили обвиняемого во взятке замглавы новосибирского Краснообска

В СИЗО отправили обвиняемого во взятке замглавы новосибирского Краснообска

3 мая 2024, 08:36
Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области
2 мая сотрудники ФСБ поймали Евгения Коржова при получении 150 тысяч рублей от бизнесмена, сообщили в Управлении судебного департамента.

По решению суда замглавы поселка Красноообск до 2 июля будет находиться в следственном изоляторе. Евгения Коржова обвиняют в том, что он в обход закона о госзакупках заключал прямые договоры с физлицом и ИП. Чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы и штраф — сумма взятки, умноженная на 60.

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Коржов занимает пост замглавы муниципального образования с 2021 года. Он курирует социальную сферу. После задержания подчиненного глава Краснообска Олег Яцков заявил, что проверит направления, которыми тот занимался.

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