В СИЗО отправили обвиняемого во взятке замглавы новосибирского Краснообска

По решению суда замглавы поселка Красноообск до 2 июля будет находиться в следственном изоляторе. Евгения Коржова обвиняют в том, что он в обход закона о госзакупках заключал прямые договоры с физлицом и ИП. Чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы и штраф — сумма взятки, умноженная на 60.