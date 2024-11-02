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Взятка

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Ноябрь
В Новосибирске борца с коррупцией отправили в СИЗО по делу о получении взятки
2 ноября, 08:17
В Новосибирске ФСБ задержала оперативника из отдела борьбы с коррупцией
1 ноября, 12:33
Октябрь
Преподавательницу колледжа под Новосибирском осудили за взятки от студентов
В Новосибирской области педагог получила срок за взятки, о чем сообщает судебный департамент.
30 октября, 08:24
Топ-менеджера больницы в Новосибирской области осудили за взятку
Во взяточничестве признали виновной бывшую главу контрактной службы центральной больницы Барабинского района, сообщает пресс-служба регионального судебного департамента.
16 октября, 07:58
Полицейского в Новосибирске обвинили во взяточничестве — сколько и за что он брал
В Новосибирске полицейского поймали во время получения взятки от сотрудника похоронного бюро, следует из сообщения областного судебного департамента.
8 октября, 10:20
Экс-замглавы Краснообска останется в СИЗО еще на 2 месяца
Бывший заместитель главы поселка Краснообск Евгений Коржов останется под стражей ещё на два месяца. Такое решение принял Дзержинский районный суд Новосибирска, продлив арест чиновника до 2 декабря 2024 года. Об этом сообщили в управлении Судебного департамента по Новосибирской области.
4 октября, 07:00
Инспекторов ДПС подозревают в вымогательстве взятки в Новосибирске
Новосибирских полицейских заподозрили в вымогательстве денег, о чем проинформировали в МВД.
3 октября, 11:31
Топ-менеджер оборонного завода арестован в Новосибирске
В СИЗО за получение взятки отправили директора по режиму НПО «Луч», сообщили в судебном департаменте.
2 октября, 11:56
Сентябрь
Обвиняемого во взятке новосибирского депутата Украинцева оставили за решеткой
В Новосибирске не изменили меру пресечения арестованного депутату Игорю Украинцеву, сообщили его адвокаты.
24 сентября, 11:52
Чиновнице Минстроя Новосибирской области избрали меру пресечения
10 сентября, 07:35
Чиновница отработала подаренный телефон оригинальным способом — что она сделала
Сотрудница министерства строительства Новосибирской области проходит подозреваемой по делу о получении взятки, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.
9 сентября, 11:37
В отношении новосибирского депутата возбудили пятое дело о взятках
Депутат из города Обь, что в Новосибирской области, находится под следствием: в отношении ее возбуждено новое дело, сообщают источники.
4 сентября, 08:01
За особо крупные взятки накажут экс-судью из Новосибирской области
В Новосибирске будут судить бывшую судью одного из районов Новосибирский области, сообщили в СКР.
2 сентября, 02:37
Август
Еще одно заседание по делу о взятках экс-замглавы полиции пройдет в Новосибирске
В Новосибирске 23 августа состоится суд по делу экс-зама полиции: вероятно, на этом заседании ему вынесут приговор.
23 августа, 02:55
Экс- начальника отдела безопасности транспортной полиции задержали в Новосибирске
Возможно, высокопоставленный полицейский связан с громким делом о силовиках-взяточниках, сообщает источник.
22 августа, 06:31
Взятки стали давать в два раза чаще в Новосибирске — называем размер самой большой
Размер самой большой взятки, которую получали в Новосибирской области, назвали в прокуратуре.
10 августа, 03:21
Заподозренного во взятке в 180 тыс экс-чиновника из Краснообска оставили в СИЗО
Чиновник из Краснообска не выйдет из СИЗО в ближайшее время, о чем сообщили в судебном департаменте.
2 августа, 07:39
Июль
В СИЗО за взятки оставили главу Корпорации развития Новосибирской области
Руководитель АО «Корпорация развития региона» останется в СИЗО до осени 2024 года, сообщили в судебном департаменте.
30 июля, 04:37
Бывшего замначальника полиции будут судить в Новосибирске. В чем его обвиняют?
Дело экс-зама начальника МВД рассмотрят в новосибирском суде: материалы уже передала в суд прокуратура.
23 июля, 11:52
Июнь
Задержанного экс-сотрудника «Вектора» отправили в СИЗО в Новосибирске
В Новосибирске в СИЗО отправлен бывший сотрудник центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Артем Кобзев, подозреваемый в мошенничестве и в получении взятки, следует из сообщения регионального судебного департамента.
21 июня, 05:56

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