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Posted 2 октября, 11:56

Published 2 октября, 11:56

Modified 2 октября, 11:58

Updated 2 октября, 11:58

Под арестом управленец пробудет, как минимум, до конца ноября

Топ-менеджер оборонного завода арестован в Новосибирске

2 октября 2024, 11:56
Фото: 1MI
Под арестом управленец пробудет, как минимум, до конца ноября
В СИЗО за получение взятки отправили директора по режиму НПО «Луч», сообщили в судебном департаменте.

Суд Ленинского района арестовал до 30 ноября текущего года директора по режиму научно-производственного объединения «Луч» Василия Белендира. Его обвиняют в получении взяток от коммерсантов, общий объем которых составил более 2,4 млн рублей.

По версии следствия, Белиндир брал взятки за помощь в заключении государственных контрактов и за содействие в сдаче помещений в аренду, сообщили в региональном судебном департаменте.

По данным системы СПАРК, АО НПО «Луч» занимается производством продукции для нужд Министерства обороны.

Ранее мы рассказывали о том, как депутаты горсовета Новосибирска хотели продать здание бывшего заводоуправления производственного объединения «Сибсельмаш».

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