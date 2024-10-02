Топ-менеджер оборонного завода арестован в Новосибирске

Posted 2 октября, 11:56
Published 2 октября, 11:56
Modified 2 октября, 11:58
Updated 2 октября, 11:58
Суд Ленинского района арестовал до 30 ноября текущего года директора по режиму научно-производственного объединения «Луч» Василия Белендира. Его обвиняют в получении взяток от коммерсантов, общий объем которых составил более 2,4 млн рублей.
По версии следствия, Белиндир брал взятки за помощь в заключении государственных контрактов и за содействие в сдаче помещений в аренду, сообщили в региональном судебном департаменте.
По данным системы СПАРК, АО НПО «Луч» занимается производством продукции для нужд Министерства обороны.
Ранее мы рассказывали о том, как депутаты горсовета Новосибирска хотели продать здание бывшего заводоуправления производственного объединения «Сибсельмаш».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]