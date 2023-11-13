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Завод им. Коминтера специализируется на производстве средств связи

Структура Ростеха требует 6 млн рублей с новосибирского завода имени Коминтерна

13 ноября 2023, 09:31
Фото: нииип-нзик.рф
Завод им. Коминтера специализируется на производстве средств связи

Новосибирский оборонный завод должен 6 млн рублей концерну Ростех

Концерн «Созвездие» намерен взыскать с НИИИП-Новосибирский завод имен Коминтерна задолженность по договорам сотрудничества. Обе структуры занимаются разработкой и производством оборудования для вооруженных сил

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило два иска о взыскании задолженности от АО «Концерн „Созвездие“ к АО „НИИ измерительных приборов — Новосибирской завод имени Коминтерна“. Иски связаны с образованием долга со стороны новосибирского предприятия по договорам сотрудничества прошлых лет. Общая сумма требований составляет 5,97 млн рублей. Детали исков не разглашаются.

Согласно данным системы СПАРК, АО «НИИИП-НЗИК» относится к категории непубличных акционерных обществ, внесенных правительством РФ в список стратегических организаций. Основным видом деятельности компании является производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления. С 2007 года пост генерального директора предприятия занимает Павел Заболотный.

АО «НИИИП-НЗИК» входит в состав государственного военного холдинга «Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз-Антей“, с 2026 года находится под санкциями США.

АО «Концерн „Созвездие“ зарегистрировано в Воронежской области, так же относится к категории непубличных акционерных обществ, входящих в правительственный перечень стратегических организаций. Входит в объединённый холдинг „Росэлектроника“ госкорпорации „Ростех“. Специализируется на разработке и производстве комплексов, систем и средств связи для вооруженных сил РФ и других спецформирований.

Находится под санкциями США, стран Евросоюза, Японии и Канады.

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#Новосибирск#Долг#Арбитражный суд#Оборонное предприятие#Завод имени Коминтерна#Ростех
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