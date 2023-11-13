Структура Ростеха требует 6 млн рублей с новосибирского завода имени Коминтерна

АО «Концерн „Созвездие“ зарегистрировано в Воронежской области, так же относится к категории непубличных акционерных обществ, входящих в правительственный перечень стратегических организаций. Входит в объединённый холдинг „Росэлектроника“ госкорпорации „Ростех“. Специализируется на разработке и производстве комплексов, систем и средств связи для вооруженных сил РФ и других спецформирований.