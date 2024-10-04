Экс-замглавы Краснообска останется в СИЗО еще на 2 месяца

Posted 4 октября, 07:00
Published 4 октября, 07:00
Modified 4 октября, 07:02
Updated 4 октября, 07:02
Евгения Коржова задержали в мае 2024 года. Его поймали сотрудники УФСБ по Новосибирской области. В отношении заместителя главы возбудили уголовное дело из-за получения взятки в 180 тысяч рублей.
Эта сумма, считает следствие, была передана предпринимателем в обмен на поддержку при заключении контракта на изготовление декоративных изделий для благоустройства поселка. После задержания суд постановил арестовать чиновника, и с тех пор его содержание под стражей неоднократно продлевалось.
Сейчас ему гроизт лишение свободы на срок до 12 лет (по статье о получении взятки в особо крупном размере). В связи с возбуждением уголовного дела чиновник был уволен из адмтинистрации Краснообска по требованию прокуратуры. Основанием стала утрата доверия.
После этого глава рабочего поселка Олег Яцков клялся лично проверить все проекты, которые вел его заместитель. Однако в июле этого года он покинул свой пост.
На фоне этих событий в Краснообске произошли изменения в руководстве. Исполняющим обязанности главы поселка был назначен 45-летний Денис Зеленцов, который ранее возглавлял отдел ЖКХ в администрации Советского района Новосибирска и занимал другие руководящие посты в сфере благоустройства. Зеленцов уже имел опыт работы в Краснообске, где с 2017 по 2020 годы руководил МУП ЖКХ.
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