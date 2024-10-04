Экс-замглавы Краснообска останется в СИЗО еще на 2 месяца

На фоне этих событий в Краснообске произошли изменения в руководстве. Исполняющим обязанности главы поселка был назначен 45-летний Денис Зеленцов, который ранее возглавлял отдел ЖКХ в администрации Советского района Новосибирска и занимал другие руководящие посты в сфере благоустройства. Зеленцов уже имел опыт работы в Краснообске, где с 2017 по 2020 годы руководил МУП ЖКХ.