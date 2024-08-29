Бывший директор санатория назначен исполняющим обязанности главы Краснообска

С осени 2015 года по октябрь 2016 года Зеленцов возглавлял отдел благоустройства, озеленения и транспорта администрации Советского района Новосибирска, а затем стал начальником отдела ЖКХ этой же администрации. С 23 ноября 2017 года по 16 марта 2020 года он работал директором МУП ЖКХ Краснообска. К исполнению новых обязанностей он приступит 30 августа.