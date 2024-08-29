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Денис Зеленцов

Бывший директор санатория назначен исполняющим обязанности главы Краснообска

29 августа 2024, 12:31
Фото: страница VK
Денис Зеленцов
В Краснообске назначен новый исполняющий обязанности главы поселка. Им стал 45-летний Денис Зеленцов.

Зеленцов окончил НГУЭУ. Ранее чиновник был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, но его фирму ликвидировали в 2012 году, согласно данным СПАРК.

В 2011 году Зеленцов занимал должность замдиректора в ОАО «Санаторий Жемчужина», говорится на сайте Центральной избирательной комиссии. В 2013 году он работал заместителем руководителя в «Областном центре социокультурной реабилитации инвалидов». В 2011 и 2015 годах Зеленцов участвовал в выборах, баллотировался как самовыдвиженец в горсовет Бердска и как член «Единой России» в Законодательное собрание региона.

С осени 2015 года по октябрь 2016 года Зеленцов возглавлял отдел благоустройства, озеленения и транспорта администрации Советского района Новосибирска, а затем стал начальником отдела ЖКХ этой же администрации. С 23 ноября 2017 года по 16 марта 2020 года он работал директором МУП ЖКХ Краснообска. К исполнению новых обязанностей он приступит 30 августа.

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#Алина Гурицкая#Политика#Единая Россия#НГУЭУ#Краснообск
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