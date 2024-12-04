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Posted 4 декабря, 04:58

Published 4 декабря, 04:58

Modified 4 декабря, 05:00

Updated 4 декабря, 05:00

Его освободили

Экс-сотрудника Управления дорожного строительства осудили в Новосибирске

4 декабря 2024, 04:58
Фото: 1MI. Его освободили
Ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела ремонта автодорог Управления дорожного строительства осудили в Новосибирске, о чем информировал судебный департамент.

Дмитрия Поречного осудили за получение взятки должностным лицом. Его арестовали в 2022 году. Все это время шли следственные и судебные разбирательства.

Он обвинялся в том, что взял часть взятки в размере 285 тысяч рублей от дорожных компаний. За вознаграждение он должен был принять их работы по ремонту в Ленинском районе. Вина Поречного доказана. Его освободили в зале суда и назначили штраф в размере 2 млн рублей, а также он четыре года не сможет работать в сфере дорожного строительства в муниципальных учреждениях.

Приговор еще можно обжаловать. Тем временем инспектор новосибирского стройнадзора мог получить 250 тысяч взятки с коньяком.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Приговор#Взятка
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