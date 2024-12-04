Экс-сотрудника Управления дорожного строительства осудили в Новосибирске

Он обвинялся в том, что взял часть взятки в размере 285 тысяч рублей от дорожных компаний. За вознаграждение он должен был принять их работы по ремонту в Ленинском районе. Вина Поречного доказана. Его освободили в зале суда и назначили штраф в размере 2 млн рублей, а также он четыре года не сможет работать в сфере дорожного строительства в муниципальных учреждениях.