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Posted 15 октября, 09:06

Published 15 октября, 09:06

Modified 15 октября, 09:08

Updated 15 октября, 09:08

Охота в Новосибирской области

Новосибирский проект по выдаче онлайн-разрешений на охоту признан одним из лучших

15 октября 2024, 09:06
Фото: 1MI
Охота в Новосибирской области
Региональный проект «Цифровизация охоты Новосибирской области» занял второе место на XII Всероссийском конкурсе региональной информатизации.

Итоги подводились в технопарке «Сколково», всего в финале было более 40 проектов из 25 регионов. Перевод услуг в электронный вид соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

«Новосибирская область — единственный регион в стране, где выдают цифровые разрешения на охоту. Оформить документ и отчитаться о добытых ресурсах можно онлайн, через мобильное приложение „Моя охота“. Сервис работает как при подключении к интернету, так и в офлайне. За 1,5 года выдано более 11,5 тысяч электронных разрешений, у мобильного приложения 18 тысяч скачиваний», — отметил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Единый контактный центр Новосибирской области (короткий бесплатный номер 110) отмечен специальным дипломом как лучший конкурсный проект премии «Народное признание». Стоит отметить, Новосибирская область — постоянный участник и лидер конкурса. За годы проведения более 30 проектов становились победителями и финалистами.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Охота#Нацпроект#Мобильное приложение#Премия#Цифровизация
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