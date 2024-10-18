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Охота

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2024
Браконьер-пенсионер растерзал двух косуль в Новосибирской области
В Новосибирской области мужчину уличили в незаконной охоте, следует из сообщения пресс-службы областного управления полиции.
18 октября, 07:18
Медведь не впал в спячку и теперь пугает жителей деревни под Новосибирском
Медведь-шатун, не впавший в спячку, держит в страхе жителей Кыштовского района Новосибирской области, сообщает местная газета.
17 октября, 03:15
Новосибирский проект по выдаче онлайн-разрешений на охоту признан одним из лучших
Региональный проект «Цифровизация охоты Новосибирской области» занял второе место на XII Всероссийском конкурсе региональной информатизации.
15 октября, 09:06
Браконьеров задержали в Новосибирской области — какой срок им грозит
В Северном районе Новосибирской области задержаны браконьеры, которые незаконно добыли лося, сообщает пресс-центр полиции региона.
12 октября, 08:02
Дроны на СВО будут сбивать из ружей новосибирских браконьеров
Патроны для конфискованного оружия закупили сотрудники регионального Минсельхоза, говорится в телеграм-канале ведомства.
29 сентября, 09:35
Новосибирца поймали на незаконном отстреле косуль — ему грозит реальный срок
54-летнего мужчину задержали в заказнике Куйбышевского района — его поймали на незаконном отстреле косуль, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
28 сентября, 05:58
Начало сезона охоты на уток — сколько птиц подстрелят в Новосибирской области
30 августа, 09:06
Сезон охоты стартует в Новосибирской области — где и в кого можно стрелять
31 августа на территории региона официально разрешена охота на диких птиц, рассказываем, кого можно брать на прицел, согласно материалам Минприроды.
30 августа, 05:05
Фото. Новосибирцы открыли сезон лисичек — где собрать грибы
Жители Новосибирской области открыли сезон сбора лисичек. Фото ярких рыжих грибов сибиряки публикуют в соцсетях. Смотрим на лесной улов.
9 июля, 04:53
Дорогой внедорожник отобрали у браконьеров из Новосибирской области
Двое жителей Новосибирской области на автомобиле Toyota Land Cruiser выследили косулю и застрелили ее на территории заказника «Доволенский», следует из сообщения региональной прокуратуры.
14 июня, 06:09
На 200 тыс живности настреляли пойманные браконьеры в Новосибирской области
В Новосибирской области двое мужчин заехали на «Ниве» в лес и невзирая на запрет на охоту застрелили нескольких животных, сообщили в прокуратуре региона.
28 мая, 07:35
Экс-замглавы Общественной палаты убил косулю и лося — как его наказали
Бывший заместитель Общественной палаты региона, которая «всегда стоит на защите прав и свобод человека», был наказан за незаконную охоту.
11 апреля, 02:10
Новосибирских охотников ждут на Госуслугах — как подать документы
В Новосибирской области начинается сезон весенней охоты. Любители пострелять дичь могут подать пакет документов через «Госуслуги».
22 марта, 07:20
Когда охота: новосибирцам начнут выдавать заявления на весенний отстрел птицы
15 марта, 10:46
2023
Новосибирцев предупредили об опасности блюд из дикого мяса
27 декабря 2023, 05:41
Браконьеры убили лосей в Новосибирской области — среди них был инспектор Минприроды
В Чулымском районе Новосибирской области вступил в законную силу приговор в отношении семи жителей региона, осужденных за незаконную охоту. Двое из осужденных должны были сами бороться с браконьерами — по долгу службы.
8 ноября 2023, 05:52
Разорившего ульи под Новосибирском медведя ждет отстрел
В Куйбышевском районе намерены застрелить медведя. Накануне он разорил пчелиные ульи.
10 октября 2023, 14:24
Под Новосибирском трехлетний медведь держал в страхе жителей деревни
Трехлетнего медвежонка застрелили в Чулымском районе Новосибирской области. Он выходил из леса, гулял по деревне и пугал людей.
19 сентября 2023, 09:54
В Новосибирской области 26 августа начался сезон осенней охоты
26 августа 2023, 12:06
Новосибирским охотникам утвердили квоты на отстрел косуль и лося
28 июля 2023, 07:39

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