Семеро охотников убили лосей в Новосибирской области — браконьерам вынесли приговор

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Семь мужчин осудили за незаконную охоту в Новосибирской области. Они решили устроить охоту на запрещённой территории и убили четырёх лосей.
Суд назначил им условные сроки до трех лет, а также запретил заниматься охотой. У одного из осуждённых изъяли снегоход, который будет передан государству, а оружие передали полиции.
Подсудимые также возместили миллионный ущерб, нанесённый охотничьим ресурсам региона. Оспорить вердикт им не удалось, поскольку суд апелляционной инстанции подтвердил приговор.