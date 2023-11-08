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Семерых охотников осудили за браконьерство в Новосибирской области

Семеро охотников убили лосей в Новосибирской области — браконьерам вынесли приговор

8 ноября 2023, 05:52
Фото: 1MI

Семерых охотников осудили за браконьерство в Новосибирской области

В Чулымском районе Новосибирской области вступил в законную силу приговор в отношении семи жителей региона, осужденных за незаконную охоту.

Семь мужчин осудили за незаконную охоту в Новосибирской области. Они решили устроить охоту на запрещённой территории и убили четырёх лосей.

Суд назначил им условные сроки до трех лет, а также запретил заниматься охотой. У одного из осуждённых изъяли снегоход, который будет передан государству, а оружие передали полиции.

Подсудимые также возместили миллионный ущерб, нанесённый охотничьим ресурсам региона. Оспорить вердикт им не удалось, поскольку суд апелляционной инстанции подтвердил приговор.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Суд#Прокуратура#Приговор#Охота#Эмилия Губарева
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