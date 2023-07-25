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Медведь на прицеле: разрешения на добычу выдадут новосибирским охотникам с 1 августа

25 июля 2023, 06:48
Фото: 1MI
Охота начнется с августа

С 1 августа начнется охота на медведей в Новосибирской области

В Новосибирской области с 1 августа начнется охота на медведей, заявления на получение разрешений на охоту принимаются уже с 28 июля, сообщает пресс-служба министерства природы региона.

С 1 августа в Новосибирской области начнется новый сезон охоты. Заявления на получение разрешений можно будет подавать уже с 28 июля. В течение года, с 1 августа до 31 декабря, а также с 21 марта до 10 июня 2024 года, жители Сибири смогут охотиться на бурого медведя.

Наибольшее количество разрешений на охоту на этого зверя будет выдано в Кыштовском, Северном и Колыванском районах области. Также с 3 августа начнется выдача разрешений на охоту на барсука. Охотничий период для этого зверя будет с 15 августа по 31 октября.

Большинство квот на добычу барсука будет выдано в Северном и Куйбышевском районах, но разрешения также будут доступны в других районах области. Заявление на получение разрешения на охоту можно подать уполномоченным представителям или через электронный ресурс на Госуслугах.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Охота#Медведи#Общество#Животные
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