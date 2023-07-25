С 1 августа в Новосибирской области начнется новый сезон охоты. Заявления на получение разрешений можно будет подавать уже с 28 июля. В течение года, с 1 августа до 31 декабря, а также с 21 марта до 10 июня 2024 года, жители Сибири смогут охотиться на бурого медведя.