«Они долго умирают»: 15 лет медведь служит рекламой кафе на трассе «Новосибирск-Омск»

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Один омский депутат Виталий Поддубиков рассказал Atas.info, что раньше это придорожное кафе называлось «Три медведя» и не случайно — в клетках тогда держали трех косолапых. Двое из них уже умерли.
«У меня есть официальные ответы по обращениям в ведомства, где указано, что медведю, единственному оставшемуся, около 19 лет. Их было трое, когда их забрали владельцы им было по 4 года. Люди говорят, что один мишка умер в прошлом году, а другой несколько лет назад. И самое возмутительное в этой истории то, что никто не начал расследование по факту смерти диких животных», — заявил собеседник.
По рассказам сибиряков, медведей когда-то выкупили из Большереченского зоопарка бизнесмены ради рекламы кафе. Им дали на это разрешение, а вот следить за состоянием здоровья и условиями содержания зверей никто не стал.
«К сожалению, они долго умирают. Бедный мишка остался совсем один, весь плешивый, оголодавший, в духоте бьется об клетку и ранит свою морду. В кафе всегда воняло зверями, их фекалиями — никто клетки не чистил, боялся. Поэтому у заведения низкие баллы в 2ГИС. И ради этого они взяли медведей?», — возмущенно рассказала одна из давних посетительниц кафе «Татьяна» Анна.
Спасти медведя из рук «живодеров» сейчас пытаются омские волонтеры и активисты. Некоторые потратили на эту деятельность около 15 лет и ничего не добились. Надежда появилась в 2023 году благодаря поправке в законодательство.
«Я обратился опять в Россельхознадзор и Росприроднадзор по поводу медведя. Сейчас изменился закон, который позволяет изымать диких животных у частных и юридических лиц. Разрешение когда-то давалось ИП, и оно может быть сейчас аннулировано, медведя могут забрать и передать в другой надзор. При этом владельцы кафе давно сменились. Получается, животное бесхозное, оно страдает», — сообщил Поддубиков.
После публикации Atas.info на эту ситуацию отреагировали неравнодушные новосибирские зоозащитники. Некоторые уже сообщили в редакцию, что хотят помочь медведю обрести хорошие условия для жизни. Даже планируют привлечь к проблеме Минприроды НСО, хотя территориально косолапый больше относится к Омску. Мы следим за развитием событий.