«Они долго умирают»: 15 лет медведь служит рекламой кафе на трассе «Новосибирск-Омск»

После публикации Atas.info на эту ситуацию отреагировали неравнодушные новосибирские зоозащитники. Некоторые уже сообщили в редакцию, что хотят помочь медведю обрести хорошие условия для жизни. Даже планируют привлечь к проблеме Минприроды НСО, хотя территориально косолапый больше относится к Омску. Мы следим за развитием событий.