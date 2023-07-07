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Микроавтобус столкнулся с джипом под Новосибирском — 2 погибших, 3 пострадавших

7 июля 2023, 12:28
Фото: АСТ-54/ВК

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском

Джип и микроавтобус столкнулись на трассе недалеко о села Кочки в Новосибирской области 7 июля. В аварии погибло два человека, трое пострадали.

Жуткое ДТП случилось на участке 50К-17р дороги. Как рассказали в ГИБДД, 61-летний водитель KIA Sorento ехал в сторону Новосибирска и при неизвестных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где протаранил лоб в лоб NISSAN Sirena.

«На месте аварии погибли водитель „Киа“, пассажирка „Ниссан“. Госпитализированы мужчина, который управлял NISSAN, два пассажира KIA — женщина и мужчина 1964 и 1965 годов рождения», — рассказал и. о. начальника ОГИБДД МО МВД России Юрий Курицын.

По словам очевидцев, с места жесткой аварии пострадавших увезли в больницу на вертолете санавиации. Участок трассы сковали пробки, автомобили жутко смяты, детали разбросаны по дороге. Специалисты расчищают ее.

#Алина Шефер#Погиб#ДТП#18+#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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