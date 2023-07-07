Микроавтобус столкнулся с джипом под Новосибирском — 2 погибших, 3 пострадавших

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Жуткое ДТП случилось на участке 50К-17р дороги. Как рассказали в ГИБДД, 61-летний водитель KIA Sorento ехал в сторону Новосибирска и при неизвестных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где протаранил лоб в лоб NISSAN Sirena.
«На месте аварии погибли водитель „Киа“, пассажирка „Ниссан“. Госпитализированы мужчина, который управлял NISSAN, два пассажира KIA — женщина и мужчина 1964 и 1965 годов рождения», — рассказал и. о. начальника ОГИБДД МО МВД России Юрий Курицын.
По словам очевидцев, с места жесткой аварии пострадавших увезли в больницу на вертолете санавиации. Участок трассы сковали пробки, автомобили жутко смяты, детали разбросаны по дороге. Специалисты расчищают ее.