Микроавтобус столкнулся с джипом под Новосибирском — 2 погибших, 3 пострадавших

Жуткое ДТП случилось на участке 50К-17р дороги. Как рассказали в ГИБДД, 61-летний водитель KIA Sorento ехал в сторону Новосибирска и при неизвестных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где протаранил лоб в лоб NISSAN Sirena.