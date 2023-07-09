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В Искитимском районе предупредили о приближении медведей к населенным пунктам

9 июля 2023, 11:50
Фото: 1MI
Медведей видели в НСО
В Искитимском районе Новосибирской области регулярно наблюдаются случаи приближения медведей к населенным пунктам, поэтому жителям рекомендуется избегать прогулок в лес и сохранять бдительность.

В Искитимском районе Новосибирской области медведи приближаются к населенным пунктам, поэтому местные жители должны быть осторожны и не ходить в лес. Администрация Легостаевского сельсовета опубликовала сообщение в социальных сетях с просьбой об этом.

По словам администрации, из-за приближения медведей к населенным пунктам Искитимского района следует избегать походов в лес для грибных и ягодных прогулок.

Жителей также просят не выходить из населенных пунктов в одиночку и беречь своих детей. Если встретится медведь, нельзя паниковать, следует издавать громкие звуки и не поворачивать спину к зверю.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Искитим#Искитимский район#Зверь#Медведи#Лес#Общество#Город
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