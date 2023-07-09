В Искитимском районе предупредили о приближении медведей к населенным пунктам

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В Искитимском районе Новосибирской области медведи приближаются к населенным пунктам, поэтому местные жители должны быть осторожны и не ходить в лес. Администрация Легостаевского сельсовета опубликовала сообщение в социальных сетях с просьбой об этом.
По словам администрации, из-за приближения медведей к населенным пунктам Искитимского района следует избегать походов в лес для грибных и ягодных прогулок.
Жителей также просят не выходить из населенных пунктов в одиночку и беречь своих детей. Если встретится медведь, нельзя паниковать, следует издавать громкие звуки и не поворачивать спину к зверю.