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В Новосибирской области грибники обнаружили следы медведя у Кудряшовского бора

3 июля 2023, 01:11
Фото: 1MI
Медведь мог бродить возле леса
Следы медведя обнаружены в Новосибирской области рядом с Кудряшовским бором, где жители часто собирают грибы.

В Колыванском районе Новосибирской области были замечены следы медведя возле Кудряшовского бора. Жители группы «Грибы и грибные места» опубликовали фотографии его экскрементов 2 июля.

Эти следы были обнаружены неподалеку от Кудряшовского бора, где местные жители часто ходят собирать грибы. Пользователи группы выложили эти фотографии, чтобы предупредить других жителей о возможной опасности похода в эту часть леса.

Напомним, что в Новосибирске произошел скандал с именами белых медвежат в Новосибирском зоопарке. Сибирякам не понравились выбранные названия и они устроили настоящий скандал в соцсетях.

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#Эмилия Губарева#Грибы#Медведь#Животные#Общество#Город#Новосибирская область
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