В Новосибирской области грибники обнаружили следы медведя у Кудряшовского бора

Posted Сегодня, 01:11
Published Сегодня, 01:11
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В Колыванском районе Новосибирской области были замечены следы медведя возле Кудряшовского бора. Жители группы «Грибы и грибные места» опубликовали фотографии его экскрементов 2 июля.
Эти следы были обнаружены неподалеку от Кудряшовского бора, где местные жители часто ходят собирать грибы. Пользователи группы выложили эти фотографии, чтобы предупредить других жителей о возможной опасности похода в эту часть леса.
Напомним, что в Новосибирске произошел скандал с именами белых медвежат в Новосибирском зоопарке. Сибирякам не понравились выбранные названия и они устроили настоящий скандал в соцсетях.