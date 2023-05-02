Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
На фото запечатлена дрессировщица Майя Кирсанова и ее медведь Арчи. Кадр был сделан два года назад, когда Майя еще жила в Новосибирске.
«Мы готовились к фотосессии, Майя расчёсывала Арчи, потом мы стали что-то обсуждать, а мне так понравилось, как они сидели рядышком, обнявшись, и я сделала кадр. Майя вообще не очень любит фотографироваться, но этот снимок ей понравился», — написала автор снимка в соцсетях.
Она также подчеркнула, что попадание фото в проект PhotoVogue для любого фотографа является почетным.