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Снимок с медведем известного фотографа из Новосибирска попал в PhotoVogue

2 мая 2023, 05:49
Фото: ВК/Ольга Бурмистрова
Этот кадр попал в каталог

Снимок известного фотографа Бурмистровой из Новосибирска попал в PhotoVogue

Фотограф из Новосибирска Ольга Бурмистрова сделала кадр, который опубликовали на платформе PhotoVogue - проекте модного журнала Vogue, на которую попадают необычные снимки фотографов со всего мира.

На фото запечатлена дрессировщица Майя Кирсанова и ее медведь Арчи. Кадр был сделан два года назад, когда Майя еще жила в Новосибирске.

«Мы готовились к фотосессии, Майя расчёсывала Арчи, потом мы стали что-то обсуждать, а мне так понравилось, как они сидели рядышком, обнявшись, и я сделала кадр. Майя вообще не очень любит фотографироваться, но этот снимок ей понравился», — написала автор снимка в соцсетях.

Она также подчеркнула, что попадание фото в проект PhotoVogue для любого фотографа является почетным.

Снимок с медведем, сделанный фотографом из Новосибирска, попал в журнал Photovogue
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#Эмилия Губарева#Фото#Фотосессия#Общество#Город#Культура#Новосибирск#Россия
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