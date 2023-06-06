Белых медведей в Новосибирском зоопарке спасают в дикую жару — им высыпали снег

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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Updated Сегодня, 02:39
В зоопарке Новосибирска в вольер белых медведей высыпали снег, чтобы помочь животным перенести аномально жаркую погоду. Об этом сообщил посетитель заведения Сергей Ильтяков в социальных сетях. Белым медвежатам понравилось развлечение со снегом.
Они также наслаждаются бассейном в вольере, благодаря которому животные не перегреваются. Новосибирцы присматривают за животными и проявляют свою заботу: возле Новосибирского Государственного Университета они создали поилку для белок.
Тем временем, в Новосибирске дневная температура воздуха поднимается до +34 градусов и выше. Эксперты утверждают, что текущие показатели — новый 100-летний рекорд.