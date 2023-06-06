atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:37

Published Сегодня, 02:37

Modified Сегодня, 02:39

Updated Сегодня, 02:39

Изображение материала

Белых медведей в Новосибирском зоопарке спасают в дикую жару — им высыпали снег

6 июня 2023, 02:37
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Медведям в такую жару тоже жарко

В Новосибирском зоопарке в аномальную жару белым медведям высыпали снег

Белым медвежатам насыпали снег, чтобы они не страдали в дикую жару, о чем сообщил посетитель Новосибирского зоопарка на личных страницах в соцсетях.

В зоопарке Новосибирска в вольер белых медведей высыпали снег, чтобы помочь животным перенести аномально жаркую погоду. Об этом сообщил посетитель заведения Сергей Ильтяков в социальных сетях. Белым медвежатам понравилось развлечение со снегом.

Они также наслаждаются бассейном в вольере, благодаря которому животные не перегреваются. Новосибирцы присматривают за животными и проявляют свою заботу: возле Новосибирского Государственного Университета они создали поилку для белок.

Тем временем, в Новосибирске дневная температура воздуха поднимается до +34 градусов и выше. Эксперты утверждают, что текущие показатели — новый 100-летний рекорд.

Названа дата завершения аномальной жары в Новосибирской области. Когда ждать дождей?
Узнать подробнее
Читайте также:
Шьет медвежат в военной форме: пенсионерка из Искитима прославилась на всю странуКак назовут двойняшек: новосибирцы приглашены назвать имена для белых медвежат
#Эмилия Губарева#Медведи#Медвежата#Снег#Жара#Зоопарк#Новосибирский зоопарк#Город#Животные#Новосибирск
Подпишитесь
SOS! Жители Новосибирской области требуют ввести режим ЧС из-за отсутствия воды
Вчера, 08:13
Элитные ЖК в Академгородке второе лето выживают без воды: строительство продолжается
Сегодня, 05:34
Болота загорелись возле трассы в Новосибирской области
Сегодня, 01:58
«Мало людей идет в контрактники»: глава ЧВК «Вагнер» ответил комбату «Веги» Панферову
Вчера, 11:53
Новосибирского велосипедиста сразил солнечный удар
Вчера, 13:10
Названа дата завершения аномальной жары в Новосибирской области. Когда ждать дождей?
Сегодня, 01:35