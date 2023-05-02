Шьет медвежат в военной форме: пенсионерка из Искитима прославилась на всю страну

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Пенсионерка шьет медвежат в военной форме и учит этому мастерству своих внуков, которых у нее 15. Несколько лет Наталья вела программу «Мягкая игрушка» в селе Линево и рассказывала, как сшила со своими родными целый кукольный театр и получила медаль.
Когда началась спецоперация, женщина решила заняться шитьем талисманов для наших солдат. Так появились медведи в военном кителе и бронежилете.
Сибирячка сшила уже около 200 медвежат и отправила их бойцам. Игрушки они вешают на свои рюкзаки. Сейчас она планирует заняться шитьем волков – об этом попросил один из участников СВО.