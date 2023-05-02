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Шьет медвежат в военной форме: пенсионерка из Искитима прославилась на всю страну

2 мая 2023, 07:35
Фото: Telegram-канал Readovka
Сибирячка шьет медвежат для бойцов СВО

Новосибирская пенсионерка шьет медвежат-бойцов в военной форме

Жительница Искитима Новосибирской области Наталья Борзых прославилась шитьем талисманов для бойцов СВО. О ней написал крупный Telegram-канал Readovka.

Пенсионерка шьет медвежат в военной форме и учит этому мастерству своих внуков, которых у нее 15. Несколько лет Наталья вела программу «Мягкая игрушка» в селе Линево и рассказывала, как сшила со своими родными целый кукольный театр и получила медаль.

Когда началась спецоперация, женщина решила заняться шитьем талисманов для наших солдат. Так появились медведи в военном кителе и бронежилете.

Сибирячка сшила уже около 200 медвежат и отправила их бойцам. Игрушки они вешают на свои рюкзаки. Сейчас она планирует заняться шитьем волков – об этом попросил один из участников СВО.

#Алина Шефер#Участник СВО#Зона СВО#Талисман#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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