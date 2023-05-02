Шьет медвежат в военной форме: пенсионерка из Искитима прославилась на всю страну

Пенсионерка шьет медвежат в военной форме и учит этому мастерству своих внуков, которых у нее 15. Несколько лет Наталья вела программу «Мягкая игрушка» в селе Линево и рассказывала, как сшила со своими родными целый кукольный театр и получила медаль.