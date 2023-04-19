Как назовут двойняшек: новосибирцы приглашены назвать имена для белых медвежат

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Горожане смогут предложить свои варианты, из которых отберут 10 самых интересных. Затем лучшую десятку вынесут на общее голосование, и победители будут названы в День защиты детей, 1 июня.
Медвежата уже научились бегать и играть и стали любимцами посетителей зоопарка и пользователей соцсетей.
Напомним, с 1 апреля 2023 года в Новосибирске подняли цены на билеты в зоопарк. Недавно представители учреждения показывали горожанам забавные весенние видео прогулок зверей в вольерах.