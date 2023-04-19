atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Изображение материала

Как назовут двойняшек: новосибирцы приглашены назвать имена для белых медвежат

19 апреля 2023, 08:03
Фото: Новосибирский зоопарк
Новосибирцы выберут имена белым медвежатам

Новосибирский зоопарк ждет предложения имен для детенышей белых медведей

Две девочки родились у белых медведей Кая и Герды в Новосибирском зоопарке. Теперь зверинец объявил конкурс на лучшие имена для малышек.

Горожане смогут предложить свои варианты, из которых отберут 10 самых интересных. Затем лучшую десятку вынесут на общее голосование, и победители будут названы в День защиты детей, 1 июня.

Медвежата уже научились бегать и играть и стали любимцами посетителей зоопарка и пользователей соцсетей.

Напомним, с 1 апреля 2023 года в Новосибирске подняли цены на билеты в зоопарк. Недавно представители учреждения показывали горожанам забавные весенние видео прогулок зверей в вольерах.

В Новосибирском зоопарке вырастут цены на билеты с 1 апреля 2023
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Зоопарк#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Новый формат Бессмертного полка 2023: в Новосибирске отменят шествие
Вчера, 09:30
«Неадекватная толпа» — ответ женщины, из-за которой забастовали дети в 10-й гимназии
Сегодня, 03:27
Аномально холодный апрель 2023 года в Новосибирске: сравнение погоды за 5 лет
Сегодня, 01:41
Микрорайон "Клюквенный" не заинтересовал застройщиков: итоги первого этапа торгов
Вчера, 06:42
В Новосибирске оштрафовали мужчину за организацию встречи ЧВК «Редан»
Сегодня, 01:21
Пикет против уничтожения исторического наследия прошел в центре Новосибирска
Вчера, 06:03