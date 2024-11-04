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Зоопарк

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Ноябрь
Львиная семья образовалась в Новосибирске — смотрим милое видео
4 ноября, 07:54
День рождения Кавказа празднуют в Новосибирске
В Новосибирском зоопарке свой первый юбилей отметил персидский леопард по имени Кавказ.
2 ноября, 07:12
Заблудившегося на острове кота спасли от голода в Новосибирске
В Новосибирске помогли бездомному коту на острове, сообщили в МАСС.
2 ноября, 03:00
Октябрь
Малышке дальневосточных леопардов из Новосибирского зоопарка выбрали милое имя
В Новосибирском зоопарке придумали, как назвать малышку леопардов, о чем рассказали в соцсетях учреждения.
25 октября, 08:59
Семья актера Дорохова стала опекуном лемуров в Новосибирском зоопарке
Известный артист Денис Дорохов и его близкие будут помогать в содержании животных, сообщили в зоопарке.
17 октября, 09:33
Новосибирский зоопарк меняет график работы — причины и сроки
В связи с сокращением светового дня и похолоданием в Новосибирском зоопарке меняется график посещения.
14 октября, 05:22
О судьбе котенка леопарда высказались в Новосибирске — что будет с малышкой
Власти прокомментировали планы на детеныша краснокнижного дальневосточного леопарда.
13 октября, 09:08
В Новосибирской области оштрафован зоопарк — какие нарушения нашли при проверке
После обращения зоозащитников к административной ответственности привлечена организовавшая работу зоопарка «Экзоферма» индивидуальная предпринимательница, следует из сообщения Россельхознадзора.
11 октября, 05:59
Видео. Манулят в Новосибирском зоопарке разлучили с матерью
7 октября, 02:49
Новосибирский зоопарк отправил гумпомощь коллегам из ДНР
Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило вновь отправил гуманитарную помощь своим коллегам в Донецкую Народную Республику.
5 октября, 03:17
Медведицы Белка и Стрелка устроили заплыв в Новосибирском зоопарке — милое видео
В Новосибирском зоопарке сняли игры Белки и Стрелки, видео поделился постоянный посетитель.
1 октября, 05:12
Сентябрь
Вход в Новосибирский зоопарк сделали бесплатным — для кого и когда
30 сентября, 05:37
Котенок леопарда в Новосибирском зоопарке добыл мясо на охоте
29 сентября, 03:58
Вход в Новосибирский зоопарк станет бесплатным — есть лишь одно условие
Посетить зоопарк бесплатно можно с 30 сентября по 23 октября, рассказали в Новосибирском зоопарке.
25 сентября, 05:42
Дочка Давы познает мир — умилительные фото и видео
18 сентября, 04:19
Новосибирский зоопарк уменьшил время работы — в чем причина
С 16 сентября Новосибирский зоопарк переходит на осенний режим и сокращает часы работы, предупредили в пресс-службе зоосада.
16 сентября, 08:24
У Давы родилась дочь — она особенная
10 сентября, 03:06
Видео: котенок краснокнижного леопарда вышел к людям
8 сентября, 08:05
Милых манулят из Новосибирского зоопарка получилось снять на видео
Удивительно милых манулят засняли посетители в Новосибирском зоопарке.
2 сентября, 07:17
Август
Котята манула Лоло порезвились в Новосибирском зоопарке — милое видео
Котят манула засняли на видео в Новосибирском зоопарке, а кадры появились в соцсети.
30 августа, 02:34

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