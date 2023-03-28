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Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

В Новосибирском зоопарке вырастут цены на билеты с 1 апреля 2023

28 марта 2023, 04:10
Фото: atas.info
В марте билеты будут по старой цене
Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило объявил о повышении стоимости билетов за вход с 1 апреля, сообщается в официальном ТГ-канале учреждения.

Цены вырастут на взрослые билеты и абонементы. Например, сейчас билет для взрослого стоит 400 рублей, а с 1 апреля 2023 цена поднимется на 100 рублей – до 500. Ранее абонемент на месяц стоил 1 500 рублей, а после придется отдать 2 000 рублей.

Повышение стоимости связывают с инфляцией, ростом цен на корма для животных и коммунальные услуги. Средства, вырученные с билетов, зоопарк использует также для строительства зоопарка. Абонемент по старой цене можно купить до 31 марта.

Напомним, что с 27 марта по 17 апреля зоопарк бесплатно пускает пенсионеров и дает скандинавские палочки. Эту акцию зоологический парк проводит два раза в год уже много лет.

Новосибирский зоопарк сделал бесплатный вход для пенсионеров с 27 марта
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