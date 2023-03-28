В Новосибирском зоопарке вырастут цены на билеты с 1 апреля 2023

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Цены вырастут на взрослые билеты и абонементы. Например, сейчас билет для взрослого стоит 400 рублей, а с 1 апреля 2023 цена поднимется на 100 рублей – до 500. Ранее абонемент на месяц стоил 1 500 рублей, а после придется отдать 2 000 рублей.
Повышение стоимости связывают с инфляцией, ростом цен на корма для животных и коммунальные услуги. Средства, вырученные с билетов, зоопарк использует также для строительства зоопарка. Абонемент по старой цене можно купить до 31 марта.
Напомним, что с 27 марта по 17 апреля зоопарк бесплатно пускает пенсионеров и дает скандинавские палочки. Эту акцию зоологический парк проводит два раза в год уже много лет.