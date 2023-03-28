В Новосибирском зоопарке вырастут цены на билеты с 1 апреля 2023

Цены вырастут на взрослые билеты и абонементы. Например, сейчас билет для взрослого стоит 400 рублей, а с 1 апреля 2023 цена поднимется на 100 рублей – до 500. Ранее абонемент на месяц стоил 1 500 рублей, а после придется отдать 2 000 рублей.