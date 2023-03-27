Новосибирский зоопарк сделал бесплатный вход для пенсионеров с 27 марта

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
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Updated Сегодня, 04:57
Как уточнили в Новосибирском зоопарке, с 27 марта по 17 апреля 2023 года вход для пенсионеров – бесплатный. Это касается женщин с 55 лет и мужчин от 60 лет.
«На улице замечательная погода, мы приглашаем вас прогуляться на свежем воздухе, можно совместить приятное с полезным и использовать скандинавские палочки во время прогулки по зоопарку», - написали в учреждении.
Стоит отметить, что зоологический парк проводит такие акции с 2008 года – дважды в год. Акция не связана с какими-либо датами, а создана она в знак уважения к старшему поколению.
Чтобы войти в зоопарк, нужно предъявить паспорт. Также бесплатно вам достанутся скандинавские палочки для прогулки. Для инвалидов всех групп в эти даты также вход бесплатный. Смотрите видео прогулки животных в теплую весеннюю прогулку.