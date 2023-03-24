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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Опубликовано видео весенней прогулки животных из Новосибирского зоопарка

24 марта 2023, 04:24
Фото: Анна Новикова, скриншот с видео
Обитатели зоопарка резвятся на прогулке
Звери в Новосибирском зоопарке стали чаще гулять на улице, выходя из теплых вольеров. Появилось видео прогулки животных.

Постоянная посетительница зверинца Анна Новикова опубликовала на своем YouTube-канале несколько забавных видео с момента прогулок животных. На одном из роликов медведь Кай чесал спинку на лестнице.

Видео: Анна Новикова
Видео: Анна Новикова

Или же ролик со львицей Нейтири, которая греется на солнышке в весеннюю погоду. Другие обитатели зоологического парка тоже рады прогуляться в солнечную погоду. Например, рыси устраивают битву за мяч, а фламинго делят территорию.

Напомним, что ранее были опубликованы кадры прогулки медвежат с Гердой. Звери резвились рядом с мамой.

В Новосибирском зоопарке белая медведица Герда вышла на прогулку с медвежатами
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#Эмилия Губарева#Зоопарк#Новосибирский зоопарк#Животные#Общество#Город#Новосибирск#Видео
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