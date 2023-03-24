Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Постоянная посетительница зверинца Анна Новикова опубликовала на своем YouTube-канале несколько забавных видео с момента прогулок животных. На одном из роликов медведь Кай чесал спинку на лестнице.
Или же ролик со львицей Нейтири, которая греется на солнышке в весеннюю погоду. Другие обитатели зоологического парка тоже рады прогуляться в солнечную погоду. Например, рыси устраивают битву за мяч, а фламинго делят территорию.
Напомним, что ранее были опубликованы кадры прогулки медвежат с Гердой. Звери резвились рядом с мамой.