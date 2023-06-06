Названа дата завершения аномальной жары в Новосибирской области. Когда ждать дождей?

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Аномальная жара в Новосибирской области продлится до второй декады июня, сообщают синоптики из Западно-Сибирского УГМС. После 10 июня дневная температура воздуха опустится до +20…+32 °C, а ночью будет около +7…+12 °C. В первой половине месяца сильные дожди с грозами ожидаются по всему региону. Но к концу июня последние пять дней месяца будут снова жаркими. При этом практически каждый день прогнозируются осадки.
Сайт gismeteo обещает первый дождь в месяце 9 и 10 июня. Жара спадет в эти дни. Затем весь месяц температура воздуха будет держаться в пределах +20…+25 °C. Дождь с грозами будет с 19 июня по 19 июля.
Сервис world-weather дождей не обещает, а вот спад жары — да. Произойдет это после 8 и 9 июня. Затем будет максимум +29 °C, а в среднем +21…+25 °C.
Напомним, ранее стало известно, что июнь стал самым жарким за последние 100 лет.