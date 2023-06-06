atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:35

Published Сегодня, 01:35

Modified Сегодня, 01:37

Updated Сегодня, 01:37

Изображение материала

Названа дата завершения аномальной жары в Новосибирской области. Когда ждать дождей?

6 июня 2023, 01:35
Фото: 1MI
Жара в регионе сохранится еще несколько дней

В Новосибирске синоптики назвали дату завершения аномальной жары в регионе

Несколько дней жители Новосибирска страдают от аномальной жары в регионе. Когда же она спадет и когда придут дожди? Изучаем данные погодные сервисов.

Аномальная жара в Новосибирской области продлится до второй декады июня, сообщают синоптики из Западно-Сибирского УГМС. После 10 июня дневная температура воздуха опустится до +20…+32 °C, а ночью будет около +7…+12 °C. В первой половине месяца сильные дожди с грозами ожидаются по всему региону. Но к концу июня последние пять дней месяца будут снова жаркими. При этом практически каждый день прогнозируются осадки.

Сайт gismeteo обещает первый дождь в месяце 9 и 10 июня. Жара спадет в эти дни. Затем весь месяц температура воздуха будет держаться в пределах +20…+25 °C. Дождь с грозами будет с 19 июня по 19 июля.

Сервис world-weather дождей не обещает, а вот спад жары — да. Произойдет это после 8 и 9 июня. Затем будет максимум +29 °C, а в среднем +21…+25 °C.

Напомним, ранее стало известно, что июнь стал самым жарким за последние 100 лет.

Июнь в 2023 году стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Новосибирске
Узнать подробнее
4 июня в Новосибирске установился самый жаркий день за сто лет
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Жара#Погода#Погода на месяц#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
SOS! Жители Новосибирской области требуют ввести режим ЧС из-за отсутствия воды
Вчера, 08:13
Элитные ЖК в Академгородке второе лето выживают без воды: строительство продолжается
Сегодня, 05:34
Болота загорелись возле трассы в Новосибирской области
Сегодня, 01:58
«Мало людей идет в контрактники»: глава ЧВК «Вагнер» ответил комбату «Веги» Панферову
Вчера, 11:53
Новосибирского велосипедиста сразил солнечный удар
Вчера, 13:10