Названа дата завершения аномальной жары в Новосибирской области. Когда ждать дождей?

Аномальная жара в Новосибирской области продлится до второй декады июня, сообщают синоптики из Западно-Сибирского УГМС. После 10 июня дневная температура воздуха опустится до +20…+32 °C, а ночью будет около +7…+12 °C. В первой половине месяца сильные дожди с грозами ожидаются по всему региону. Но к концу июня последние пять дней месяца будут снова жаркими. При этом практически каждый день прогнозируются осадки.