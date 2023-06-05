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4 июня в Новосибирске установился самый жаркий день за сто лет

5 июня 2023, 10:08
Фото: 1MI
Жара в Новосибирске бьет все рекорды

В Новосибирске 4 июня установлен максимальный рекорд жары за сто лет

Новосибирцы уже несколько дней маются от аномальной жары. В минувшее воскресенье был побит рекорд максимальной температуры воздуха.
«4 июня был побит столетний суточный рекорд температуры воздуха», — цитирует «НГС Новосибирск» начальника отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталью Кичанову.

Сейчас рекорд составляет +34,3 градуса. До этого максимальная температура воздуха — +31,9 градуса — была зафиксирована в 2004 году. Впрочем, сегодняшний рекорд может быть побит, поскольку аномальная жара продлится до 9 июня.

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#Новосибирск#Погода#Александр Ляхов#Жара#Синоптики
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