4 июня в Новосибирске установился самый жаркий день за сто лет

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
«4 июня был побит столетний суточный рекорд температуры воздуха», — цитирует «НГС Новосибирск» начальника отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталью Кичанову.
Сейчас рекорд составляет +34,3 градуса. До этого максимальная температура воздуха — +31,9 градуса — была зафиксирована в 2004 году. Впрочем, сегодняшний рекорд может быть побит, поскольку аномальная жара продлится до 9 июня.