4 июня в Новосибирске установился самый жаркий день за сто лет

Сейчас рекорд составляет +34,3 градуса. До этого максимальная температура воздуха — +31,9 градуса — была зафиксирована в 2004 году. Впрочем, сегодняшний рекорд может быть побит, поскольку аномальная жара продлится до 9 июня.