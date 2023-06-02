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Когда новосибирцам ждать дождей? Прогноз синоптиков

2 июня 2023, 11:00
Фото: 1MI
Несмотря на жару, новосибирцам запрещают купаться
Начало июня обернулось для новосибирцев поистине адским пеклом. Согласно прогнозу синоптиков, столбики термометров поднимутся аж до +39 градусов. Когда жителям Новосибирской области ждать прохладный ветерок и расчехлять летние зонты — в материале Atas.info.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, пик аномальной летней жары настанет уже в эти выходные. 3 и 4 июня температура воздуха достигнет +39 градусов. Управление МЧС по Новосибирской области уже призывает не купаться в водоемах, поскольку в условиях адского пекла возникает неиллюзорная угроза утонуть. Это связано и с тем, что вода пока еще недостаточно прогрелась и ногу может запросто свести судорогой.

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Также новосибирцев предупреждают об опасности употребления алкогольных напитков и намекают на минеральную воду без газа. Кроме того, предпочтительнее одежда светлых тонов, поэтому любителям черного цвета лучше пока сменить имидж.

Минералка без газа и светлая одежда: новосибирцев предупреждают об аномальной жаре
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Аномальная жара свыше 30 градусов задержится в Новосибирской области еще неделю. Когда же ждать первых летних дождей или хотя бы уменьшения зноя? Согласно прогнозу синоптиков, жара начнет постепенно уходить к следующим выходным.

Сервис Gismeteo обещает снижение температуры уже 9 июня. Тогда столбики термометра покажут +19… +27 градусов. Подобная тенденция сохранится и в предпраздничные дни: в субботу, 10 июня, температура воздуха составит +12…. +23 градуса. При этом ветер ожидается слабый, с порывами до пяти метров в секунду.

А вот первые осадки прольются на Новосибирск только 13 июня. Если верить синоптикам, ожидается гроза и прольется не менее 3, 8 миллиметра осадков. Дожди зарядят и в последующие дни, поэтому зонтики новосибирцам нужно расчехлять до 15 июня.

Яндекс Погода обещает уход зноя в День России, когда столбики термометра опустятся до +20 градусов. После этого ожидается облачность с повышением температуры до +24 градусов. Если верить синоптикам сервиса, дождь стоит ждать 16 и 23 июня.

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#Новосибирск#Погода#Александр Ляхов#Жара#Прогноз#Синоптики
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