Когда новосибирцам ждать дождей? Прогноз синоптиков

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Согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, пик аномальной летней жары настанет уже в эти выходные. 3 и 4 июня температура воздуха достигнет +39 градусов. Управление МЧС по Новосибирской области уже призывает не купаться в водоемах, поскольку в условиях адского пекла возникает неиллюзорная угроза утонуть. Это связано и с тем, что вода пока еще недостаточно прогрелась и ногу может запросто свести судорогой.
Также новосибирцев предупреждают об опасности употребления алкогольных напитков и намекают на минеральную воду без газа. Кроме того, предпочтительнее одежда светлых тонов, поэтому любителям черного цвета лучше пока сменить имидж.
Аномальная жара свыше 30 градусов задержится в Новосибирской области еще неделю. Когда же ждать первых летних дождей или хотя бы уменьшения зноя? Согласно прогнозу синоптиков, жара начнет постепенно уходить к следующим выходным.
Сервис Gismeteo обещает снижение температуры уже 9 июня. Тогда столбики термометра покажут +19… +27 градусов. Подобная тенденция сохранится и в предпраздничные дни: в субботу, 10 июня, температура воздуха составит +12…. +23 градуса. При этом ветер ожидается слабый, с порывами до пяти метров в секунду.
А вот первые осадки прольются на Новосибирск только 13 июня. Если верить синоптикам, ожидается гроза и прольется не менее 3, 8 миллиметра осадков. Дожди зарядят и в последующие дни, поэтому зонтики новосибирцам нужно расчехлять до 15 июня.
Яндекс Погода обещает уход зноя в День России, когда столбики термометра опустятся до +20 градусов. После этого ожидается облачность с повышением температуры до +24 градусов. Если верить синоптикам сервиса, дождь стоит ждать 16 и 23 июня.