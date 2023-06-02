Когда новосибирцам ждать дождей? Прогноз синоптиков

Согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, пик аномальной летней жары настанет уже в эти выходные. 3 и 4 июня температура воздуха достигнет +39 градусов. Управление МЧС по Новосибирской области уже призывает не купаться в водоемах, поскольку в условиях адского пекла возникает неиллюзорная угроза утонуть. Это связано и с тем, что вода пока еще недостаточно прогрелась и ногу может запросто свести судорогой.