Самые опасные выходные ждут новосибирцев 3 и 4 июня: что нельзя делать

Экстремальная жара до +39 градусов нагрянет в Новосибирск в выходные, 3 и 4 июня. Это станет поводом для нетерпеливых горожан уехать на пляж искупаться и позагорать, что означает — подвергнуть свою жизнь опасности. Почему сейчас купаться запрещено, объяснили в ГУ МЧС региона.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра заявили сегодня, что на всю неделю в области задержится жара до +39, при этом температура воды составит всего +15 градусов. Спасатели предупреждают, что официальные пляжи пока не открыты, вода еще достаточно грязная и холодная. «Нас бы спасли ливни»: по Новосибирску ударит экстремальная жара — всю неделю +39°C Узнать подробнее «Риски достаточно высоки прежде всего из-за аномально жаркой погоды и низкой температуры воды в водоемах. Отдыхать и загорать на берегу никто не запрещает, в вот купаться опасно. К тому же нас была достаточно долгая весна и вода пока не отвечает санитарным требованиям, и она холодная. Могут возникнуть судороги во время плавания или остановиться сердце», — пояснил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Павел Винаков. В ведомстве отметили, что обеспечение безопасности людей на водных объектах — это задача муниципалитета. Спасателям направлены рекомендации об усилении патрулирования в этот период на пляжах, на неорганизованных местах отдыха у воды, где происходит больше всего трагедий. «Люди тонут в котловане Юго-Западного жилмассива в Ленинском районе, у берега на реке Иня в Первомайском районе, у береговой линии Новосибирского водохранилища за пределами пляжа „У моря Обского“ в Советском районе. Кроме этого, происшествия случаются в местах отдыха на Бердском заливе и реке Бердь», — уточняет начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов. Для предотвращения возможных трагедий выставляются спасательные посты. Специалисты прикрывают не только официальные места отдыха, но и дикие пляжи. Читайте также: В Новосибирске спасли из ледяной Оби пьяную женщину, которая бултыхалась и кричала Новосибирцев напугало необычное зеленое свечение в реке Обь «Нас бы спасли ливни»: по Новосибирску ударит экстремальная жара — всю неделю +39°C