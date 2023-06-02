Самые опасные выходные ждут новосибирцев 3 и 4 июня: что нельзя делать

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра заявили сегодня, что на всю неделю в области задержится жара до +39, при этом температура воды составит всего +15 градусов. Спасатели предупреждают, что официальные пляжи пока не открыты, вода еще достаточно грязная и холодная.
«Риски достаточно высоки прежде всего из-за аномально жаркой погоды и низкой температуры воды в водоемах. Отдыхать и загорать на берегу никто не запрещает, в вот купаться опасно. К тому же нас была достаточно долгая весна и вода пока не отвечает санитарным требованиям, и она холодная. Могут возникнуть судороги во время плавания или остановиться сердце», — пояснил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Павел Винаков.
В ведомстве отметили, что обеспечение безопасности людей на водных объектах — это задача муниципалитета. Спасателям направлены рекомендации об усилении патрулирования в этот период на пляжах, на неорганизованных местах отдыха у воды, где происходит больше всего трагедий.
«Люди тонут в котловане Юго-Западного жилмассива в Ленинском районе, у берега на реке Иня в Первомайском районе, у береговой линии Новосибирского водохранилища за пределами пляжа „У моря Обского“ в Советском районе. Кроме этого, происшествия случаются в местах отдыха на Бердском заливе и реке Бердь», — уточняет начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.
Для предотвращения возможных трагедий выставляются спасательные посты. Специалисты прикрывают не только официальные места отдыха, но и дикие пляжи.