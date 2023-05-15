Новосибирцев напугало необычное зеленое свечение в реке Обь

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Очевидцы сообщили, что увидели странное зеленое мигающее свечение на середине реки. Муниципальная аварийно-спасательная служба немедленно отреагировала, приехала на место, где провела разведку и собрала информацию о происшествии.
Оказалось, нет ничего криминального в этом ЧП. На месте был найден навигационный знак (буй).
За последние сутки телефон оперативного дежурного МАСС получил 14 обращений, из которых спасатели выезжали шесть раз. Ситуация с загадочным свечением в реке оказалось самой уникальной за этот день и потребовала дополнительных исследований.