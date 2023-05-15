atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

Изображение материала

Новосибирцев напугало необычное зеленое свечение в реке Обь

15 мая 2023, 03:17
Фото: atas.info
Спасатели искали зеленую мигалку в Оби в Новосибирске
Жители Академгородка в Новосибирске заметили необычное свечение в Оби 14 мая и сразу вызвал спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.

Очевидцы сообщили, что увидели странное зеленое мигающее свечение на середине реки. Муниципальная аварийно-спасательная служба немедленно отреагировала, приехала на место, где провела разведку и собрала информацию о происшествии.

Оказалось, нет ничего криминального в этом ЧП. На месте был найден навигационный знак (буй).

За последние сутки телефон оперативного дежурного МАСС получил 14 обращений, из которых спасатели выезжали шесть раз. Ситуация с загадочным свечением в реке оказалось самой уникальной за этот день и потребовала дополнительных исследований.

Читайте также:
В Новосибирске спасатели около часа снимали с дерева 18-летнюю девушкуСпасатели спасли кота, застрявшего на карнизе балкона на 6 этаже дома в НовосибирскеСексуальные игры привели к вызову спасателей в Новосибирске
#Алина Шефер#Река#Спасатели#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Назад в прошлое: почему новосибирцы тоскуют по СССР и чем запомнилась советская эпоха
Вчера, 11:46
Как, где, за что выплачивают компенсации близким погибших вагнеровцев в Новосибирске
Сегодня, 02:47
Последние выходные с горячей водой: свыше 14 улиц отключат в Новосибирске с 16 мая
Вчера, 06:33
В Новосибирске похолодает до +8 градусов в середине недели
Сегодня, 01:45
Под Новосибирском готовят к открытию молочный завод в 2023 году
Вчера, 08:16
Ольга Бузова прогулялась по Академгородку в Новосибирске
Вчера, 07:45