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Спасатели спасли кота, застрявшего на карнизе балкона на 6 этаже дома в Новосибирске

29 апреля 2023, 06:45
Фото: 1MI
Кот застрял на карнизе 6 этажа дома в Новосибирске

В Новосибирске спасатели вызволили застрявшего на карнизе 6 этажа дома кота

Спасатели МАСС были вынуждены спасти кота, который оказался на закрытом балконе на карнизе дома на улице Курчатова в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 8 утра 29 апреля работники получили звонок с просьбой помочь снять животное с края крыши многоэтажного здания. Коту удалось забраться на карниз 6 этажа, чтобы его спасти пришлось взбираться к нему по лестнице.

Питомца передали его хозяйке после завершения операции. Работа спасателей напомнила им, как часто люди обращаются к ним за помощью в спасении своих питомцев.

Напомним, на днях спасателям пришлось вызволять с высоченного дерева кота и его хозяйку, которая попыталась сама спасти питомца. Но они оба застряли.

В Новосибирске женщина и ее кошка застряли на дереве высотой в 3 этажа дома
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#Алина Шефер#Кот#Спасатели#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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