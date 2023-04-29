Спасатели спасли кота, застрявшего на карнизе балкона на 6 этаже дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
В 8 утра 29 апреля работники получили звонок с просьбой помочь снять животное с края крыши многоэтажного здания. Коту удалось забраться на карниз 6 этажа, чтобы его спасти пришлось взбираться к нему по лестнице.
Питомца передали его хозяйке после завершения операции. Работа спасателей напомнила им, как часто люди обращаются к ним за помощью в спасении своих питомцев.
Напомним, на днях спасателям пришлось вызволять с высоченного дерева кота и его хозяйку, которая попыталась сама спасти питомца. Но они оба застряли.