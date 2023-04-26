В Новосибирске женщина и ее кошка застряли на дереве высотой в 3 этажа дома

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
На днях пожилая женщина позвонила оперативной службе и сообщила, что её дом примыкает к дереву, на котором сидит кошка. Несколько минут спустя стали поступать звонки, что на дереве вместе с питомцем уже находится женщина.
Спасатели МАСС выехали на место вызова и, прибыв на место, увидели большую группу перепуганных жителей, беспокоящихся о благополучном исходе происшествия для женщины и кошки. Они приняли все меры предосторожности, чтобы избежать возможных рисков в такой сложной ситуации.
Женщине удалось спуститься на землю с помощью раздвижной лестницы, доставленной на место инцидента. В это время собравшиеся люди просили спасателей помочь и кошке, которая находилась на дереве в соседнем доме. Благодаря опыту и профессионализму спасателей удалось успешно спасти животное.
Как только кошка была спущена на землю, люди скандировали аплодисментами, выражая свою радость и благодарность спасателям за их мастерство и хорошую работу.