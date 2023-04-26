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В Новосибирске женщина и ее кошка застряли на дереве высотой в 3 этажа дома

26 апреля 2023, 03:47
Фото: МАСС/ВК
Женщина с кошкой застряли на дереве в Новосибирске
Женщина и ее кошка оказались запертыми на дереве, среди третьего этажа в Советском районе Новосибирска. Обоим оказали помощь спасатели МАСС.

На днях пожилая женщина позвонила оперативной службе и сообщила, что её дом примыкает к дереву, на котором сидит кошка. Несколько минут спустя стали поступать звонки, что на дереве вместе с питомцем уже находится женщина.

Спасатели МАСС выехали на место вызова и, прибыв на место, увидели большую группу перепуганных жителей, беспокоящихся о благополучном исходе происшествия для женщины и кошки. Они приняли все меры предосторожности, чтобы избежать возможных рисков в такой сложной ситуации.

Женщине удалось спуститься на землю с помощью раздвижной лестницы, доставленной на место инцидента. В это время собравшиеся люди просили спасателей помочь и кошке, которая находилась на дереве в соседнем доме. Благодаря опыту и профессионализму спасателей удалось успешно спасти животное.

Как только кошка была спущена на землю, люди скандировали аплодисментами, выражая свою радость и благодарность спасателям за их мастерство и хорошую работу.

#Алина Шефер#Кошка#Животные#Спасатели#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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