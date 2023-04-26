В Новосибирске женщина и ее кошка застряли на дереве высотой в 3 этажа дома

Женщине удалось спуститься на землю с помощью раздвижной лестницы, доставленной на место инцидента. В это время собравшиеся люди просили спасателей помочь и кошке, которая находилась на дереве в соседнем доме. Благодаря опыту и профессионализму спасателей удалось успешно спасти животное.