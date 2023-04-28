Сексуальные игры привели к вызову спасателей в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В Кировском районе Новосибирска произошла инцидент: мужчина не смог самостоятельно снять наручники с правой руки. Произошло это в районе двух часов ночи.
На место прибыли спасатели МАСС. Они успешно помогли мужчине избавиться от наручников. Новосибирец 1992 года рождения никаких травм не получил и в медицинской помощи не нуждался.
Напомним, что ранее в Новосибирске спасатели сняли наручники с 33-летнего мужчины из Ленинского района. Также ранее 19-летнюю девушку освободили от наручников спасатели.