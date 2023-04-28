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Сексуальные игры привели к вызову спасателей в Новосибирске

28 апреля 2023, 07:46
Фото: 1MI
Наручники не мог снять поздней ночью сибиряк

В Новосибирске 31-летний мужчина вызвал спасателей, чтобы снять наручники

В Новосибирске мужчина был вынужден вызвать спасателей, чтобы ему помогли снять наручники с руки. Об этом рассказали в ВК-группе МАСС.

В Кировском районе Новосибирска произошла инцидент: мужчина не смог самостоятельно снять наручники с правой руки. Произошло это в районе двух часов ночи.

На место прибыли спасатели МАСС. Они успешно помогли мужчине избавиться от наручников. Новосибирец 1992 года рождения никаких травм не получил и в медицинской помощи не нуждался. 

Напомним, что ранее в Новосибирске спасатели сняли наручники с 33-летнего мужчины из Ленинского района. Также ранее 19-летнюю девушку освободили от наручников спасатели. 

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#Эмилия Губарева#Мужчина#МАСС#Общество#Город#Новосибирск
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