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Published Сегодня, 01:40

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

Эротические игры? В Новосибирске парень не смог снять наручники и вызвал спасателей

10 марта 2023, 01:40
Фото: 1MI
Мужчина не смог открыть замок

В Новосибирске спасатели сняли наручники с 33-летнего мужчины из Ленинского района

Наручники не смог снять молодой новосибирец - потребовалась помощь спасателей МАСС.

Как уточнили в ВК-группе спасателей МАСС, инцидент произошел 9 марта в 22:42. Из Ленинского района Новосибирска поступил звонок о том, что у наручников заклинило замок.

Спасатели выдвинулись в дом на улицу Костычева. Оказалось, что наручники не мог снять мужчина 1990 года рождения. Заклинило замок.

В итоге наручники были сняты, а в медицинской помощи молодой сибиряк не нуждался. Работы завершены в 23:22.

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Напомним, что днем ранее в Новосибирске журналистка провалилась под лед, делая красивые снимки. На помощь пришли спасатели. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск
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