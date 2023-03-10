Эротические игры? В Новосибирске парень не смог снять наручники и вызвал спасателей

Posted Сегодня, 01:40
Published Сегодня, 01:40
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Как уточнили в ВК-группе спасателей МАСС, инцидент произошел 9 марта в 22:42. Из Ленинского района Новосибирска поступил звонок о том, что у наручников заклинило замок.
Спасатели выдвинулись в дом на улицу Костычева. Оказалось, что наручники не мог снять мужчина 1990 года рождения. Заклинило замок.
В итоге наручники были сняты, а в медицинской помощи молодой сибиряк не нуждался. Работы завершены в 23:22.
Напомним, что днем ранее в Новосибирске журналистка провалилась под лед, делая красивые снимки. На помощь пришли спасатели.