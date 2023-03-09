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Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

В Новосибирске журналистка провалилась под лед на Обском водохранилище

9 марта 2023, 07:21
Фото: 1MI
Корреспондентка провалилась под лед на Обском море
Молодая корреспондентка одного из СМИ провалилась под лед на Новосибирском водохранилище во время спортивного забега 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.

Девушка оступилась, когда делала фотографии для издания и увязла в ледяной ловушке. Ей повезло, что на месте состязаний дежурили десятки спасателей.

В МАСС уточнили, что 25-летняя журналистка угодила в западню, когда сошла с общего маршрута в погоне за яркими кадрами. Она провалилась по пояс в снег с талой водой и не смогла выбраться самостоятельно.

Сибирячка промокла с ног до головы. Спасатели вызволили ее и доставили на берег, где отогрели и отправили домой.


#Алина Шефер#Лед#Спасатели#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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