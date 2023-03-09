В Новосибирске журналистка провалилась под лед на Обском водохранилище

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Девушка оступилась, когда делала фотографии для издания и увязла в ледяной ловушке. Ей повезло, что на месте состязаний дежурили десятки спасателей.
В МАСС уточнили, что 25-летняя журналистка угодила в западню, когда сошла с общего маршрута в погоне за яркими кадрами. Она провалилась по пояс в снег с талой водой и не смогла выбраться самостоятельно.
Сибирячка промокла с ног до головы. Спасатели вызволили ее и доставили на берег, где отогрели и отправили домой.