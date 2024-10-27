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МАСС

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Октябрь
В Новосибирске неадекватный отец взял ребенка в заложники
Инцидент произошел на улице Зорге, сообщили в муниципальной спасательной службе.
27 октября, 07:48
Сентябрь
В Новосибирске завершается купальный сезон-2024: итоги не радуют
Купальный сезон в Новосибирске официально закроют 15 сентября, рассказали в пресс-службе МАСС.
13 сентября, 07:25
Романтики на паруснике не смогли уплыть за пределы региона — что с ними стало
11 сентября на Обском водохранилище перевернулся парусник, в котором находились двое мужчин, рассказали в МАСС.
11 сентября, 09:29
Август
Упавшего с 5-го этажа кота чудом спасли неравнодушные — трогательное видео
В Новосибирске проводили спасательную операцию кота, который случайно выпал из окна многоквартирного дома, подробности рассказали в МАСС.
28 августа, 04:53
Тело мужчины обнаружили в акватории Оби новосибирские спасатели
Тело 55-летнего погибшего передали полицейским, сообщили в аварийно-спасательной службе Новосибирска.
22 августа, 03:50
На катере без топлива застряли посреди Оби новосибирцы
Ранним утром 3 августа компания из пяти веселых новосибирцев оказалась в западне, рассказали в МАСС.
3 августа, 11:12
Мужчина погиб, прыгнув «щучкой» в Обское море
2 августа на Обском море мужчина решил прыгнуть в воду «щучкой», но не рассчитал глубину, в этом месте оказалось слишком мелко, рассказали в МАСС.
3 августа, 10:35
Трое молодых мужчин получили увечья из-за лопнувшего колеса в Новосибирске
3 августа, 04:03
Июль
Вред здоровью получил мужчина при купании в Обском море в Новосибирске
26 июля в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе чуть не утонул 45-летний мужчина, рассказали в МАСС.
26 июля, 10:43
Пьяный велосипедист свалился в вырытый котлован в Новосибирске
Молодой новосибирец упал в яму и не смог выбраться самостоятельно, подробности назвали в МАСС.
23 июля, 03:45
Порошок распылили в новосибирском ТЦ — что там произошло
22 июля в ТЦ «Плехановский» на улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска сработала система пожаротушения, помещение заполнилось порошком, рассказали в пресс-службе МАСС.
22 июля, 12:03
Девушка под наркотиками заперлась в квартире и грозилась суицидом в Новосибирске
В Новосибирске молодая девушка грозилась суицидом, детали этого инцидента рассказали в МАСС.
16 июля, 04:49
Ноги режут острыми предметами отдыхающие на пляжах Новосибирска
Отдыхающие получают порезы ступней и голеней ног на пляжах Новосибирска, рассказали в МАСС.
14 июля, 05:28
Двух утопленников выловили за минувшие сутки в Новосибирске
Тела двух мужчин обнаружили в водоемах 11 июня в разных районах Новосибирска, рассказали спасатели МАСС.
12 июля, 04:03
Парочку на резиновой лодке вытащили из речных кустов спасатели в Новосибирске
7 июля, 06:20
Пару на сапборде чуть не унесло вниз по Оби в Новосибирске
6 июля, 08:38
Июнь
Тело 20-летнего парня ищут водолазы в новосибирском Затоне — подробности
Спасатели ищут тело молодого мужчины, который ушел ранним утром 24 июня купаться и не вернулся. К поискам привлекли водолазов с эхолотом, рассказали в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы.
24 июня, 04:50
Еще одно ЧП на воде. Три человека перевернулись на катамаране на Новосибирском водохранилище
Вечером 16 июня в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе катамаран перевернулся во время катания, рассказали спасатели МАСС.
17 июня, 03:19
Три дня не мог выбраться рыбак с острова Кораблик в Новосибирске
13 июня, 07:27
Об угрозе подтопления домов предупредили новосибирцев
10 июня, 11:51

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