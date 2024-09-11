Романтики на паруснике не смогли уплыть за пределы региона — что с ними стало

Posted 11 сентября, 09:29
Published 11 сентября, 09:29
Modified 11 сентября, 09:31
Updated 11 сентября, 09:31
Мужчины 44-х и 45-ти лет достали из воды прибывшие на помощь спасатели. Парусник отбуксировали, потерпевших крушение мужчин обогрели, медицинская помощь им не потребовалась.
В МАСС заявили, что причиной крушения стало то, что мужчины-романтики, любящие парусный спорт, не учли силу ветра и волн.
В конце августа на Обском водохранилище погиб хоккеист — он катался на гидроцикле без спасательного жилета.