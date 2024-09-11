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Posted 11 сентября, 09:29

Published 11 сентября, 09:29

Modified 11 сентября, 09:31

Updated 11 сентября, 09:31

На Обском водохранилище перевернулся парусник с двумя мужчинами

Романтики на паруснике не смогли уплыть за пределы региона — что с ними стало

11 сентября 2024, 09:29
Фото: Артем Шершнев. atas.info

На Обском водохранилище перевернулся парусник с двумя мужчинами

11 сентября на Обском водохранилище перевернулся парусник, в котором находились двое мужчин, рассказали в МАСС.

Мужчины 44-х и 45-ти лет достали из воды прибывшие на помощь спасатели. Парусник отбуксировали, потерпевших крушение мужчин обогрели, медицинская помощь им не потребовалась.

В МАСС заявили, что причиной крушения стало то, что мужчины-романтики, любящие парусный спорт, не учли силу ветра и волн.

Фото: МАСС.

В конце августа на Обском водохранилище погиб хоккеист — он катался на гидроцикле без спасательного жилета.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Обское море#МАСС
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