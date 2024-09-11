Как путешествовать с ребенком и чемоданом — лайфхак с курткой покорил Сеть

Posted 11 сентября, 08:30
Published 11 сентября, 08:30
Modified 11 сентября, 08:32
Updated 11 сентября, 08:32
Вирусную популярность в интернете в начале сентября приобрел совет одной из путешественниц по безопасному пребыванию в аэропорту с маленьким ребенком. Большинство туристов удивились, насколько прост этот лайфхак, и намерены им воспользоваться во время очередного путешествия с детьми.
Чтобы пробраться сквозь оживленный аэропорт с сыном, женщина усадила его на чемодан и надела на него куртку. При этом ручка чемодана оказалось между курткой и спиной ребенка. Мальчик оказался надежно зафиксирован — будто в автомобильном кресле.
Туристке не пришлось нести его на руках, или вести за руку, теряя драгоценные минуты перед полетом.
В многочисленных комментариях любители путешествий сожалеют, что эта идея не пришла им в голову, когда их дети были маленькими. Но некоторые туристы отвергли лайфхак, представив, что чемодан может запросто упасть на бок вместе с ребенком.