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Posted 11 сентября, 08:30

Published 11 сентября, 08:30

Modified 11 сентября, 08:32

Updated 11 сентября, 08:32

Как путешествовать с ребенком и чемоданом — лайфхак с курткой покорил Сеть

Как путешествовать с ребенком и чемоданом — лайфхак с курткой покорил Сеть

11 сентября 2024, 08:30
Фото: 1MI
В интернете приобрел громадную популярность совет женщины по безопасному перемещению с маленьким ребенком по зданию аэропорта.

Вирусную популярность в интернете в начале сентября приобрел совет одной из путешественниц по безопасному пребыванию в аэропорту с маленьким ребенком. Большинство туристов удивились, насколько прост этот лайфхак, и намерены им воспользоваться во время очередного путешествия с детьми.

Чтобы пробраться сквозь оживленный аэропорт с сыном, женщина усадила его на чемодан и надела на него куртку. При этом ручка чемодана оказалось между курткой и спиной ребенка. Мальчик оказался надежно зафиксирован — будто в автомобильном кресле.

Туристке не пришлось нести его на руках, или вести за руку, теряя драгоценные минуты перед полетом.

В многочисленных комментариях любители путешествий сожалеют, что эта идея не пришла им в голову, когда их дети были маленькими. Но некоторые туристы отвергли лайфхак, представив, что чемодан может запросто упасть на бок вместе с ребенком.

«Метод суши» советуют использовать туристам при упаковке чемодана
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#Юрий Фомиченко#Транспорт#Аэропорт#Туризм#Путешествия#КЦ
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