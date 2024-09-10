Чемоданы каких цветов чаще пропадают при перелете — их всего три

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Представители мировых аэропортов предупредили туристов об опасности использования чемоданов самых распространенных цветов. Оказалось, что около 90% путешественников предпочитают чемоданы черного, темно-синего или серого цвета.
После прилета в аэропорт назначения в процессе получения вещей на багажной ленте туристы часто путают свою поклажу с вещами других пассажиров. Иногда авиакомпании приходится тратить массу времени, чтобы вернуть туристу его вещи. Нередки случаи, когда вещи пропадают безвозвратно, и впечатление от увлекательного путешествия портится.
Сотрудники аэропортов рекомендуют помещать на багаж цветную бирку, или просто яркую ленту. Это значительно упростит поиск чемодана.
Кроме того, в авиакомпании порекомендовали не пренебрегать советом сделать копию паспорта и отправить ее себе на электронную почту. Нелишним также будет сделать фото документов на телефон, чтобы в случае потери их можно было посмотреть в аэропорту онлайн.
Ранее Atas.Info рассказал о самых популярных маршрутах для путешествий по миру.