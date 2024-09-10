Чемоданы каких цветов чаще пропадают при перелете — их всего три

Кроме того, в авиакомпании порекомендовали не пренебрегать советом сделать копию паспорта и отправить ее себе на электронную почту. Нелишним также будет сделать фото документов на телефон, чтобы в случае потери их можно было посмотреть в аэропорту онлайн.